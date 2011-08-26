T24- Ali Taran'ın eski eşi Selma Ann Desmond, Ayşe Özyılmazel'in 'terk edilme' ile ilgili yazısına sert tepki gösterdi.



Taran'ın kanser hastasıyken terk edip Ayşe Özyılmazel ile evlendiği eski eşi Selma Ann Desmond, Özyılmazel'in geçtiğimiz pazartesi günü terk edilmekle ilgili yazdığı yazıya sert tepki gösterdi.

Özyılmazel'in, "En yakın arkadaşım ayrılıkla savaşıyor. Evden değil, yataktan çıkmıyor. Ayrılık ne zor, ne acıdır değil mi" sözlerine Desmond sosyal paylaşım sitesi facebook'taki sayfasından şu karşılığı verdi: "İkisiyle de işim olmaz. Beni hayrete düşüren bütün bu duyguları biliyor. Peki nasıl olur da bir insan kendini bu kadar aşağılar onu anlamıyorum. Hadi aşık oldun, ayarttın, evlendin, çok mutlusun, anladık ta.....? Ben anlamıyorum yok mu bunun kocası? Bir akıl danışsa da düzgün şeyler yazıp mesleğinde ilerlese. Sevgilerimle" yazdı.





