-"YETKİ YASASI ANAYASA'YA AYKIRI" İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6223 sayılı Yetki Kanunu'nun Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülmesi konusunda hazırlıkların devam ettiğini belirterek, ''Başvuru, dilekçe hazırlandığı zaman yapılacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda ''Yetki Yasası'' olarak bilinen ve 3 Mayıs 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu''na ilişkin, İstanbul'daki seçim turu sırasında seçim otobüsünde soruları yanıtladı. Daha bu yasa çıkarken Anayasa'ya aykırı olduğunu söylediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bakanlar Kurulu ile ilgili bir olay değil. Yani yeni açıklanan olayla ilgili değil. Yetki yasası, Anayasa Mahkemesi kararlarına bakıldığında Anayasa'ya aykırılık oluşturuyor. Tamamen siyasi şova dönük bir şey'' dedi. ''Anayasa Mahkemesine başvuru dilekçesini ne zaman vereceksiniz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Yetki yasası çıktığı zaman zaten biz Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledik. Hazırlık o zamandan başladı, devam ediyor. Başvuru, dilekçe hazırlandığı zaman yapılacak'' diye cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunun yapısının değiştirilmesiyle ilgili dün yaptığı açıklamasıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de şöyle konuştu: ''Demek ki bugüne kadar yaptıkları yanlış. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Deneme yanılma yöntemiyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ben toplantı olduğunda dedim, 'Herhalde kendisinin yolsuzlukla suçladığı bakanların isimlerini açıklayacak.' Ancak başka şeyler açıkladı. Bu nedenle bekliyorum, yolsuzluk yaptıklarını söylediği bakanlar kimler? Onları açıklarsa ancak inandırıcı olur, açıklamazsa bunların hepsi hikaye.'' -HATİP DİCLE'NİN DURUMU- Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin ''silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasını onaması nedeniyle Dicle'ye milletvekilliği yolunun kapandığı yorumlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Ayrıntıları hakkında bilgim yok. Bilgim olmadığı için bir şey söyleyemem. Ancak şunu söyleyebilirim, yargı kararlarına herkesin saygılı olması lazım ancak yargının da siyasallaşmaması lazım. Otoritenin elinde olan bir yargı, yargı değildir. Bu nedenle benim endişelerim var'' diye konuştu.