"Yermuk ölüm kampına dönüşüyor"



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, IŞİD'in kontrolüne geçen Şam yakınlarındaki mülteci kampı Yermuk'ta durumun kötüleştiği uyarısında bulundu.

Kampın bir ölüm kampına dönüştüğünü belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3 bin 500'ünü çocukların oluşturduğu mültecilerin canlı birer canlı kalkan gibi kullanıldığını kaydetti.

Dışardan Esad rejimine bağlı birliklerin saldırılarına maruz kalan Yermuk'un içerden de IŞİD tehdidi altında bulunduğunu vurgulayan Ban, Yermuk'taki gelişmelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ban, “Öylece kenarda durup bir katliamın nasıl geliştiğinizi izleyemeyiz” dedi.

Şam yakınlarında bulunan mülteci kampı Yermuk, El Nusra Cephesi'nin desteği ile IŞİD'in kontrolüne geçmişti. IŞİD üyesi terör milislerinin şiddeti ile karşı karşıya olan Yermuk'ta 18 bin Filistinli mültecinin mahsur kaldığı bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, bir hafta önce IŞİD terör milisleri ve Filistinliler arasında başlayan çatışmalarda 47 kişi hayatını kaybetti.