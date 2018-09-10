"Yeni projeleri yerli ve milli ürünler koruyacak"

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye raporlarına göre 2007 yılında elektrik yangınlarının tüm yangınlar içerisinde ki oranı yüzde 17,6 iken, 2017 yılında yüzde 26,7 gibi bir artış gösterdi. Elektrik yangınlarının önüne geçilebilmesi için Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren koruma sistemleri başlığı altında \'Parafudr\', darbe koruma düzenleme sistemleri, aşırı gerilim sönümleyicilerin projelerde kullanılması zorunlu kılınmıştı. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise başlanacak yeni ve devam eden projelerde yerli ve milli ürünlerin kullanılmasının tercih edilmesi ile ilgili bir genelge yayımlamıştı. Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin yerli üretici için sevindirici olduğunu belirterek, “Ülkemizde bazı ürünlerin yerli olanlarını ithal ürünlerden çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Trimbox, entegre edildiği tesisattaki voltajın aşırılıklarını engelleyen bir cihazdır” dedi.

Türkiye\'de elektrikten doğan yangınların oranının son 10 yılda hızla yükseldiği belirtilirken elektriği en temiz yer olarak bilinen Avrupa’da bile bir yılda yangınların maliyetinin 4 bin can kaybı, 70 bin yaralanma ve maddi olarak 126 Milyar Avro’yu bulduğu tespit edildi. Uluslararası reasüransların verilerine göre aşırı gerilim hasarlarının oranı, tüm hasarların oranının yüzde 23.7 gibi bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE\'DE GETİRİLEN KANUNİ ZORUNLULUKLAR

03.12.2003 tarihli 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanan \"koruma sistemleri\" başlığı altında Parafudr, darbe koruma düzenleme sistemleri, aşırı gerilim sönümleyiciler, projelerde kullanılmak üzere zorunlu kılınmıştır. Bu anlamda özellikle Parafudr, elektrik tesisatlarında yıldırım gibi çok yüksek darbelerin, akım diyagramında meydana getirdiği aşırı yüksek değişimleri toprak ile kısa devre ederek deşarj eden koruma elemanıdır. Yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Tüm tesisatlarda kullanılan Parafudr’lar da diğer teknik malzemeler gibi maalesef yurt dışından ithal edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise konu ile ilgili olarak başlanacak yeni projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasının tercih edilmesi ile ilgili bir genelge yayımlamıştı. 7033 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin desteklenmesi” amacı ile Kamu ve Özel sektörler de yerli üretim ürünler kullanılması gerekiyor.

“PROJELERDE YERLİ ÜRETİM İMZASI OLACAK”

Konu ilgili olarak Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, “Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge yerli üretici için sevindiriciydi. İşlerin artık daha kolay olacağını söylemek mümkün. Yerli üretici çalışmaya hazır ve artık projelerde yerli üretim imzası olacak. Bunun için bir tesisat sisteminde kullanılacak malzemelerin tam olarak ne işe yaradığının bilinmesi gerekir. AG parafudr, işlevlerine göre B, C ve D sınıfı olarak kullanılmaktadır. Bu cihaz yeni bilinmeye başlandığı için, aşırı gerilimlere karşı da koruma yapıyormuş gibi bir yanılgıya düşülmektedir. Oysa ki sistem üzerinde oluşacak herhangi bir aşırı gerilimi nominal seviyeye çekmez ve hatta hiçbir müdahalede bulunmazlar. Yaptıkları işlev, özellikle aşırı akımları toprağa ileterek koruma işlevini yerine getirmektir” dedi.

“AŞIRI GERİLİMLERİ ENGELLEMEK İÇİN TRİMBOX KULLANILIR”

“Parafudrlar, paratonerlerin yıldırımın yapıya doğrudan vurmasını engellemek için kullanımlarının, elektrik tesisatı sistemi içerisinde olanıdır” diyen Yurttaş, “Yani paratoner, yapının dışındaki yıldırım darbesini toprağa iletir, ancak gerilimi seviyesini ayarlayamaz, parafudr ise yapının içindeki elektrik sistemine giren yıldırım darbesini toprağa iletir, iki uç arasında oluşan aşırı gerilimi ise ayarlayamaz. Yıldırım hadisesinde de olduğu gibi elektriğin olduğu her yerde akım ve gerilim vardır. Aşırı akımları engellemek için parafudr kullanılır, aşırı gerilimleri engellemek için ise Trimbox kullanılır. Çünkü sistemin iki ucu arasında oluşan aşırı gerilim, parafudr tarafından engellenemez ve bu sistemdeki cihazların ve elektrik tesisatının yanmasına sebep olur.

\"TRIMBOX AŞIRI GERİLİMİN ZARARLARINI ENGELLER\"

Bizim ürettiğimiz Trimbox, kullanıldığı bir sistemde aşırı gerilimin zararlarını engeller. İç yıldırımlık sistemlerinin çalışmayı sürdürebilmesi için bir voltaj dengeleyici ile desteklenmeleri gerekir. Şebekedeki voltajı makul seviyelere indiren bir ekipman parafudrların üst sınırının aşılmasını önleyecek ve hem cihazları hem de sistemi güvence altına alacaktır. Doğru ekipmanları kullanarak voltajın dengelenmesini sağlayabilir ve sigortalar ile aşırı yüklenmeden kaynaklanan hasarları önleyebilirsiniz. Trimbox, litaretürde parafudr gibi sistemleri koruma altına alan en güvenilir cihaz olarak kabul edilmektedir. En çok sorulan sorulardan biri de “Trimbox kullanıldığında Kaçak akım rölesi, sigorta, ve parafudr gibi ürünleri kullanmaya gerek kalmıyor mu?” Kaçak Akım rölesi ve sigorta başka görevlerde kullanıldığından mutlaka sistemlerde kullanılmalı ve Trimbox ile entegre etmeye devam edilmeli. Ancak Trimbox ile AG parafudr ihtiyacı ortadan kalkmaktadır” diye konuştu.

“YERLİ ÜRÜN GÖREVİNİ DAHA FAZLA YERİNE GETİRİYOR”

Üretimini yaptıkları Trimbox hakkında bilgi veren Yurttaş, şöyle konuştu:

“İthal ürün hayranlığı ülkemizde birçok sektörde yaygın durumda. Bu konuda tüketici ise birçok ürün için maalesef haklı da görülebilir. Ancak gerçek anlamda ülkemizde bazı ürünlerin yerli olanlarını ithal ürünlerden çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Trimbox Türkiye’de TSE belgesi almış ilk icattır. Yüzde 95 yerlilik oranı ile orta-yüksek teknoloji sınıfında üretilen Trimbox, entegre edildiği tesisattaki voltajın aşırılıklarını engelleyen bir cihazdır. Parafudrun aksine, yalnızca topraklama görevi görmez. Trimbox kullanılan yerlerde parafudr kullanma ihtiyacı yoktur. Trimbox, voltaj dengesizliklerini otomatik olarak algılayarak engeller ve sistemi güvenceye alır.”

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