-"Yeni Anayasa yepyeni bir hukuk inşasıdır" TBMM (A.A) - 03.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni bir Anayasa yapmanın, binayı tamir etmek anlamına gelmediğini, yepyeni bir hukuk inşası demek olduğunu belirterek, ''Yeni bir Anayasa, çok değişik konuları içereceği için her partiden 3 kişinin olmasını istedik'' dedi. Çiçek, yenilenen Meclis basın toplantı salonunun açılışını yaptı. Açılışta konuşan Çiçek, ''Salonun bu şeklinden memnun musunuz, itirazı olan şimdi söylesin ya da sussun?'' diye espri yaptı. Cemil Çiçek, salonun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Ümit ederim, bu salondan, ülkemiz için iyi ve güzel haberler verirsiniz'' dedi. Meclis'in öncelikli konularının başında yeni bir Anayasa geldiğini belirten Çiçek, ''Bu süreçte sizlere çok önemli görevler düşecek'' diye konuştu. Cemil Çiçek, bu konuları genel yayın yönetmenleriyle de görüşeceğini söyledi. Bugün ilk olarak, siyasi parti guruplarından Uzlaşma Komisyonuna yeni Anayasayı hazırlamak üzere 3'er üyenin isminin bildirilmesi ile ilgili yazıyı imzaladığını ifade eden Çiçek, isim bildirilmesi için, gelecek pazartesi gününe kadar süre verdiklerini kaydetti. Cemil Çiçek, geçmişte adına önce uyum komisyonu denilen uzlaşma komisyonunun üye sayısının 2 olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Geçmişte bu komisyon daha çok kısmı Anayasa değişikliklerini hazırlamak üzere oluşmuş bir komisyondu. Sınırlı sayıda maddenin değişmesi konusunda partilerin zaten mutabakatı vardı, 'bu değişikliği nasıl formüle ederiz' esasına dayalı bir komisyondu. Bu defa 3 olmasının sebebi, yeni bir Anayasa yapılacak. Yeni bir anayasa yapmak demek binayı tamir etmek değil, yepyeni bir hukuk inşası demektir. Yeni bir Anayasa çok değişik konuları içereceği için, her partiden 3 kişinin olması bu süreçte işlerin daha iyi götürülebilmesi, daha çok kesimle irtibat kurulabilmesi, herkesin bu sürece katkısını sağlayabilmek bakımından... Ola ki birden fazla komisyon kurmak uygun görülürse, komisyona sonradan birer kişi dahil edip süreçten kopuk ekleme yapmak yerine, işin başından itibaren birlikte işleri götürebilmek adına böyle bir yazı yazma ihtiyacı hasıl oldu.'' TBMM Başkanı Çiçek, Meclis'te grubu olan partiler ile Meclis dışı partiler olduğunu anımsatarak, başta siyasi partiler olmak üzere, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademik çevreler ve vatandaşların görüşlerini alabilmek için çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini bildirdi. -''İşin yol haritasını birlikte hazırlayacağız''- Meclis Başkanlığı olarak, bu işin altyapısını hazırlamak için bir süreden beri gayret ettiklerini belirten Çiçek, komisyon ilk toplantısını yaptığı andan itibaren de bu işin yol haritasını birlikte hazırlayacaklarını kaydetti. Cemil Çiçek, ''İnşallah bu dönem milletimize yeni bir Anayasayı armağan etmenin onurunu yaşarız diye düşünüyorum'' dedi. Cemil Çiçek, bir soru üzerine, ''Uzlaşma ya da uyum komisyonu, komisyonun adıdır ama bu komisyonun görevi belli bir hazırlığı yapmaktır. Çünkü kendisini Genel Kurul yerine koyuyor değildir. Genel Kurulca kabul edilecek bir Anayasa taslağını hazırlayacağı için, biz orada isimden ziyade yaptığı görevi ifade eden bir cümle kullandık. Göreve göre yazı yazdık, isme göre değil'' diye konuştu.