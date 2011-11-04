-"Yeni Anayasa yapılmazsa sorunlar katlanır" TBMM (A.A) - 04.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni bir anayasa yapılamaması durumunda mevcut anayasanın ortaya çıkardığı sorunların katlanarak devam edeceğini söyledi. ''Peki yapamazsak?'' diyen ve bu ihtimali düşünmek bile istemediğini ifade eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Bir ülke düşünün ki en temel metin olan anayasadan 30 senedir şikayet ediyor. Hem de en ağır şekilde şikayet ediyor. Hatta bazı metinlere baktığımızda ki, bunlar siyasi partilerin metinleridir. Onun dışında akademik çevrelerinden ve STK'lardan gelen talepler var. Deniliyor ki 'eğer bu anayasa kısa sürede değiştirilemezse Türkiye'de rejim bunalımı çıkar.' Yani bu kadar ağır toplumsal sonuçlara sebebiyet verecek, bir anayasayla idare ediliyor. Bu yazıların yazıldığı tarih 1993 yılıdır. 18 sene geçmiş, Bu sözler haklı çıktı. Belki bu manada rejim bunalımı yaşamadık çok şükür ama Türkiye çok bunalımlar yaşadı. Arka arkaya çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bunların önemli bir kısmı bu anayasadan kaynaklanıyordu. Eğer yeni bir anayasa yapamazsak, bu şikayet ettiğimiz anayasa ve onun ortaya çıkaracağı sorunlar katlanarak devam edecek. Birincisi budur. İkincisi, siyaset kurumu ciddi manada itibar kaybeder. 'Hem şikayet ediyorsunuz hem çözemiyorsunuz' derler. Üçüncüsü çevremizde, dünyada olup bitenlere baktığımızda Türkiye önemli bir ülke. Gelişmeleri yakinen takip edilen bir ülke. Kararları tartışmaları yakinen takip edilen bir ülke. Çevremizde bir çok ülkede anayasa yapım süreçleri var. Türkiye bir ilham kaynağı olacaksa, Türkiye tecrübesi onlar için bir değer icap edecekse, bizim bu girdiğimiz yolu sonlandırmamız lazım. Neyin sonlandırılması? Masadan kalkarak, biz anlaşamadık diyerek işi yarıda bırakarak değil, bugünküne nazaran daha özgürlükçü daha birey odaklı, günümüz şartlarını iyi okuyan bir anayasa...''