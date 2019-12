-"Yeni anayasa psikolojik bakımdan önemli" RİZE (A.A) - 24.09.2011 - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, yeni yapılacak anayasanın, içeriğinden çok psikolojik bakımından önem taşıdığını söyledi. Toptan, Rize'de Güneysu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğince ''Yedi Nefes, Tek Ses'' başlığıyla Güneysu Öğretmenevi'nde düzenlenen Yeni Demokratik Anayasa Paneli'nin açış konuşmasını yaptı. Toplantının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilinde yapılıyor olmasının toplantıya bambaşka bir anlam verdiğini belirten Toptan, ''Bu toplantıda Türkiye'nin her bölgesini temsil eden kişilerin bulunması, ayrı bir zenginlik taşımaktadır. Bu mozaik, bize gelecek için büyük heyecan ve ümit vermektedir'' dedi. Anayasa yapımı tartışmalarının ve heyecanının toplumun bütün kesimlerini etkisi altına aldığını, Türkiye'de her kesimin yeni bir anayasa yapımı konusunda uzlaşma görüntüsü verdiğini ifade eden Toptan, bunu tarihi bir fırsat olarak hissettiğini kaydetti. Toptan, 2008 Eylül ayı başında TBMM'de uzlaşma komisyonu kurarak yeni bir anayasa yapma çalışmalarını başlatmak istediğini ancak bir partinin temsil vermemesi üzerine çalışmayı yapamadıklarını anımsattı. ''Yapılacak yeni anayasa, içeriğinden çok psikolojik bakımdan önem taşımaktadır'' diyen Toptan, ''Türkiye, 1879'dan beri anayasa yapıyor. Ama milletimiz, ilk defa kendi anayasasını yazma imkanını yakalamaktadır. Bunu önemsiyorum. Mevcut anayasanın bütün maddeleri değiştirilse bile, bu anayasa bizim aradığımız anayasa olmaz. Biz istiyoruz ki 2012 anayasası yapalım. Bunun içeriğinin ne olacağı sorusuna verilecek cevap, Türkiye'nin demokratikleşmesi, çağdaşlaşmasına yapacağı katkı olacaktır.'' Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ise Türkiye'nin çok önemli bir değişim süreci yaşadığını kaydederek, ''Çok ciddi yapısal reform süreçlerinden geçildi. Ancak yeni bir demokratik anayasa zorunlu hale geldi'' diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, panelde yaptığı konuşmada, ''Milletimiz artık topyekun yeni bir anayasa istemektedir. Yeni yapılacak anayasa ile insanlığa yönelik bir bildirge sunulmalıdır. Yaşadığımız coğrafyadaki halkların esin kaynağı olacak bir bildirge olmalıdır. Çünkü sorumluluğumuz ülkemizin sınırları ile kısıtlı değildir. Yeni anayasanın en temel özelliği zamanın ruhuna, aslına uygun bir anayasa olmasıdır'' dedi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ''Geçmişte değiştirmek isteyenlerin başına gelmeyen kalmadı. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık halk iktidarı ele aldı. Anayasasını da kendisi yapmak istiyor. Geçmişte halkı değil, devleti kutsayan anayasa yapılmıştı. Bunu yapabilmek için de birilerinin yok sayılması gerekiyordu. Günümüzde ise bunu yapmak mümkün değil. Halkı bastırarak, korkutarak bir şey yapılamayacağı aşikar'' diye konuştu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Can, Türkiye'de sıfırdan anayasa yapılmasının bazılarına ürkütücü geldiğini, bunun devletin yıkılması gibi algılandığını söyledi. Anayasanın siyasal işleyişin düzenlenmesi ile ilgili bir metin olduğunu vurgulayan Can, ''Anayasa hak ve özgürlükler metni değildir. Bu açıdan bakıldığında çok önemsiz gibi görünebilir. Ama anayasa hayati öneme sahiptir'' dedi. Panelin ardından katılımcılara plaket verildi.