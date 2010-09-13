-"YENİ ANAYASA MECLİS'İN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN OLACAK" POLATLI (A.A) - 13.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yeni Anayasa talebinin önümüzdeki yasama döneminde Meclis'in önemli konularından biri olacağını bildirdi. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen TBMM Başkanı Şahin, Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında halk oylaması sonuçlarına ilişkin gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Şahin, ''Sabahleyin gazetelerde okudum, televizyonları izledim. Sizler değerlendirmişsiniz. Sizlerin doğru değerlendirmesine aynen katılıyorum'' yanıtını verdi. Referandum süreci boyunca yeni bir Anayasa talebi dile getirildiğini anımsatan TBMM Başkanı Şahin, ''Aslında hep dile getirildi. İktidar Partisi Genel Başkanı ve Başbakan tarafından getirildi. Özellikle Ana Muhalefet Partisi lideri tarafından yeni bir Anayasa ihtiyacı hep dile getirildi. Ben ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum'' dedi. Türkiye'nin daha demokratik, insan haklarına ve özgürlüklerine daha da önem veren yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu ifade eden Mehmet Ali Şahin, bu doğrultuda yapılacak bir çalışmanın önümüzdeki yasama döneminde Meclis'in en önemli konularından olacağını vurgulayarak, ''Ben de bunun gerçekleşmesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatandaşı olarak memnuniyetle karşılarım, bundan büyük sevinç duyarım'' diye konuştu. TBMM Başkanı Şahin, daha sonra Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak için Duatepe'ye gitti.