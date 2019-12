-"Yeni anayasa kadınların sorunlarına yanıt verecek" İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yeni anayasanın insan merkezli olacağını ve kadınların sorunlarına yanıt vereceğini bildirdi. Şahin, Koç Topluluğu yayını ''Bizden Haberler'' adlı derginin sorularını yanıtlarken, ''dezavantajlı grup'' dedikleri toplumun zayıf kesimini güçlendirerek, onların birinci sınıf vatandaş olarak yaşayacağı bir hayatın mücadelesini oluşturmak adına Bakanlığı yeniden yapılandırdıklarını, hedeflerinin, insanın yanında olacak mekanizmaları hayata geçirmek olduğunu belirtti. Amaçlarının, özellikle toplumun bugün yaşadığı birçok soruna, koruyucu, önleyici tedbirler alarak sorunlar henüz gerçekleşmeden fertlerin yanında olacak modeller oluşturmak olduğunu ifade eden Şahin, ''Aile hekimliği modeli gibi, her ailenin nasıl bir hekimi varsa, her ailenin bir sosyal destek uzmanı da olacak. Çünkü ailenin durumuna göre, sadece ekonomik destek vermeniz onun sorunlarını çözmeye yetmeyebilir. Zihinsel özürlü bir anne varsa, alkolle mücadele eden bir baba varsa, o aileye yalnızca maddi destek vermekle, ailenin mutluluğunu, huzurunu sağlamanız mümkün değil. Amacımız, her aileye dokunmak, sosyal devlet olarak onun yanında olmaktır. Bugün yaşadığımız birçok sorunun arka planına baktığımızda, nedenin, parçalanmış aileler olduğunu görüyoruz. Amacımız, aileleri parçalamadan iri ve diri tutmak. Çünkü toplumun temeli ailedir'' değerlendirmesinde bulundu. Kadın istihdamını artırmak için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını, kadınların karar alma mekanizmasındaki sayılarının artmasıyla, sorunların çözümünün o denli hızlanacağını belirten Şahin, ''güçlü'' ve ''model'' aileyi, politikalarının ana eksenine koyduklarını, Aile Sosyal Destek Uzmanı projesi ile 4 bin civarında uzman alacaklarını ve bunları yetiştireceklerini, proje ile sosyal riski yüksek aileler başta olmak üzere 75 milyonu birebir kucaklamayı hedeflediklerini bildirdi. İletişim gücünün çok yüksek olması nedeniyle kadının girişimcilik ruhunun da çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahin, ''Kadınların girişimcilik konusunda fonlara ulaşmakta sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz ve bu sorunu çözeceğiz. Girişimci kadınları incelediğinizde her birinin başarı hikayesinde büyük bir mücadele var. Atatürk'ün bize miras bıraktığı bilim ve akıl... Bunları kullanacağız. Türkiye'nin ekonomik büyümesinde biz kadınlar da var olacağız. Kadınları karar alma mekanizmasına sokmadan bunlar olmaz'' ifadesini kullandı. -''Kadınsız demokrasi ve kadınsız politika olmaz''- Fatma Şahin, kadınsız demokrasi ve kadınsız politika olmayacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Başbakan'ımızın ifadesiyle, kadın, artık siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Eğitimde kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın, erkeklerle arasındaki farkı kapatarak, fırsat eşitliği sağlama noktasında çok önemli çalışmalar yapmaya başladık. Sağlıkta aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yeni hedefimiz, büyüyen ekonomide güçlü, eğitimli kadınlar ile istihdamdaki kadın oranında AB'yi yakalamış bir Türkiye... Cumhuriyet'in 100. yılında ileri demokrasi, ekonomik büyüme, güçlü toplum, yaşanabilir çevre istiyoruz, liderlik istiyoruz. Bu da kadınsız olmaz. Güçlü aile demek, güçlü kadın, güçlü çocuk ve güçlü erkek ve hepsinin kendi içinde mutlu ve huzurlu olduğu bir aileyle sıcak ve gönülden bir ortam demektir. Bunu sağlayabildiğimiz zaman bu toplumu daha sağlam temellere oturtabiliriz. Bize düşen görev, toplumun talebinin gereğini yapmak.'' Kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak, yeni anayasada kadının konumunu güçlendirmeye çalışacaklarını ifade eden Şahin, yeni anayasanın, insan merkezli olacağını ve kadınların sorunlarına yanıt vereceğini bildirdi. Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olmasını çok önemsediğini belirten Şahin, ''Kadınlar, güçlendikçe hak arama mekanizmalarını daha etkin kullanıyor. Bu açıdan girişimci kadınlar bizim baş tacımız... Bu yolda beraber yürüyeceğiz'' ifadesini kullandı.