-"Yeni Anayasa için partilere mektup göndereceğiz'' ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışması için siyasi partilere birer mektup göndereceklerini belirterek, ''Ayın 19'unda anayasa hukuku hocalarımızla bir toplantı yapalım, Meclis de açılmış olsun, ondan sonra'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil'e ayrı ayrı iade-i ziyarette bulundu. Çiçek, Yargıtaydan ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine, hem iade-i ziyarette bulunduğunu, hem de adli yılın açılışı nedeniyle iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Cemil Çiçek, Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne ilişkin iddiaların sorulması üzerine Köşk'ün halen restore edildiğini hatırlattı. Söz konusu yerde Meclise ait bir termal tesis bulunduğunu belirten Çiçek, ''Öyle büyük bir tesis de değil. 35 odalı zannediyorum. 70 ila 100 kişi kalabilir. Bir iddia var, onunla ilgili de bir soruşturma başlattık. O soruşturma sonuçlanırsa size de bilgi veririz. Orada taşerona ait işçiler var. Onların işine son verildi. Bize ait personel açısından da görev değişikliği yapıldı, ama soruşturmanın sonucunu bekliyoruz. Çıkarsa size bilgi veririz'' dedi. ''Fuhuş deniyor, doğru mu?'' sorusuna, ''Ne denirse'' yanıtını veren Çiçek, ''Siz gitmişsiniz'' denilmesi üzerine de ''Ben gittim, evet'' diye konuştu. ''Yeni anayasa çalışması için siyasi partilere bir mektup gönderecek misiniz?'' sorusuna TBMM Başkanı Çiçek, ''Göndereceğiz. Ayın 19'unda anayasa hukuku hocalarımızla bir toplantı yapalım, Meclis de açılmış olsun, ondan sonra'' yanıtını verdi. Çiçek, ''Meclis açıldıktan sonra mı göndereceksiniz?'' sorusu üzerine de ''Tabiatıyla. Şu an halen Mecliste yemin etmeyen parti grubu, milletvekilleri var. Anayasa ile ilgili çalışma bir yasama faaliyetidir. Yasama faaliyetine katılabilmek için de yemin etmek gerekiyor. Onun için bütün bunları dikkate alarak biz kendi iç değerlendirmemizi, çalışmamızı yapıyoruz, ama 1 Ekim'den itibaren bu süreç hızlanacak'' dedi. ''BDP yemin etmezse mektup göndermeyeceğiniz anlamına geliyor?'' sorusuna Çiçek, ''Anayasa ne diyorsa onu yapıyoruz'' cevabını verdi.