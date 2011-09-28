-"Yeni Anayasa çalışmaları hızla yapılmalı" ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Yeni anayasa yapma sürecinin siyasi partiler arasındaki polemiklerden etkilenmeden, milletimizin talepleri doğrultusunda hızla ilerlemesi ve sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Anayasa çalışmaları kapsamında MHP ve AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmenin ardından birlikte kamera karşısına geçen heyetler adına AK Parti'den Ömer Çelik, MHP'den konuyla ilgili randevu istediklerini belirterek, MHP'ye randevu talebine hızla karşılık vererek kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ettiklerini belirtti. ''İçerdeki havayı merak ediyorsunuz. İçerideki hava hakikaten çok pozitif bir havaydı'' diyen Çelik, şöyle devam etti: ''Ben değerli arkadaşlarımıza, Sayın Başkanımıza bizi kabul ederken gösterdikleri yüksek nezaket ve çok kıymetli ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir meseleyi konuştuk, ama çok hoşça vakit geçirdik. Bizim kendileriyle paylaşmak istediğimiz husus, seçim öncesinde yeni bir anayasanın yapılması hem siyasi partilerin hem halkımızın temel gündemiydi. Bu temel gündem, seçim döneminde de hepimiz tarafından dile getirildi, çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından gündeme getirildi. Vatandaşlarımızın sorularına muhatap olduk, bunlara yanıt verdik. Seçim bittikten sonra da gördüğümüz şudur, toplum, yeni bir anayasa yapılması konusundaki beklentisini çok yüksek tutuyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.'' Vatandaşların yeni anayasa yapılması gerektiği konusundaki iradesinin siyaset kurumuna büyük bir ödev ve sorumluluk yüklediğini ifade eden Çelik, ''Türkiye'nin geleceğine her kesimden vatandaşlarımızın sahip çıktığının da bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın siyasi partilere, Meclise yeni bir anayasa yapma görevi vermiş olması, siyasi partilerimiz açısından, Meclisimiz açısından gurur verici bir olaydır. Kuşkusuz bu sürecin inisiyatifi Meclis Başkanlığında olacaktır'' diye konuştu. Çelik, çeşitli sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlar olduğunu belirterek, ''Bu raporları siyasi partiler olarak inceliyoruz. Çeşitli anayasa deneyimlerini, tecrübelerini inceliyoruz. Ama esas olan bizim kendi özgün, milli anayasa tecrübemizdir. Bu konuda da çok zengin bir deneyimimiz var'' diye konuştu. Ömer Çelik, sivil toplum kuruluşları gibi örgütlü kuruluşlara düşüncelerini soracaklarını, ancak esas olanın, her şeyin meşruiyetin kaynağının millet olduğunu sözlerine ekledi.