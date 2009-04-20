"Yengeç 2"de 8 tahliye

Rüşvet almak ve rüşvete aracılık ettikleri öne sürülen kişilere yönelik "Yengeç 2" ismi verilen operasyona ilişkin davada, tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verildi.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu yargılanan 7 sanık ifade verdi.



Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Bayram Özcan, ifadesinde, telefonda konuşurken Cumhuriyet Savcısı Murat Gök için "Biri bunu durdursun" ifadesini kullandığını, bu ifadeden sonra evinin ve iş yerinin 8 ay boyunca gözetlendiğini öne sürdü. "Evim ve iş yerim BBG evi gibi oldu" diyen Özcan, evine yapılan baskında ele geçirilen oğlunun sünnet düğününe ait fotoğrafın basına sızdırıldığını, düğüne katılan tüm kamu görevlilerinin töhmet altında bırakıldığını öne sürdü. Özcan, psikolojisinin ve sağlığının da bozulduğunu söyledi.



Eski Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ferruh Güneş de rüşvete aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Mehmet Akmermer'e avukat önerdiğini, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Akmermer'in kendisine iftira attığını öne süren Güneş, "Kendilerine olan borcum ve avukata ödedikleri paralar nedeniyle bana zorla boş senete imza attırdılar. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. 10. Ağır Ceza Mahkemesi Asım Korkut'u tutuklamasının ardından, 'Bak sana neler edeceğiz' diyerek beni tehdit ettiler. Sonra da bunlar başıma geldi" şeklinde ifade verdi.



Emekli hakim Erdem Yandımata'nın kardeşi Hulusi Ercan Yandımata ise kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmedi. Yandımata, "Benim yargı görevini yapanı etkilediğim iddia ediliyor ama ben İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir senetle ilgili suçtan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Dosya şu an Yargıtay'da. Ağabeyimi kullanabilirdim ama yapmadım. Benim kendime dahi faydam olmadı. Ben kimseyi etkilemedim. Ancak görüyorum ki bir tek iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ü etkilemişim" dedi.



Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.



Duruşmaya yarın, tutuksuz sanıkların ifadesinin alınmasıyla devam edileceğini belirten mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan avukatlar Ayhan Doğan, Bayram Özcan, Sadullah Kaba, Ahmet Erpek, Murat Çakal, Özgür Değirmenci, eski Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ferruh Güneş ile emekli hakim Erdem Yandımata'nın kardeşi Hulusi Ercan Yandımata'nın tahliyesine karar verdi.



Başka bir suçtan tutuklu bulunduğu kaydedilen Hüseyin Özbay ise cezaevine götürüldü.



Davanın geçmişi



Tefecilik ve organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan V.O.Ç'nin serbest bırakılmasının ardından başlatılan "Yengeç" kod adlı operasyonda, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Asım Korkut ile 8 avukatın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.



Rüşvet karşılığı V.O.Ç'nin serbest bırakılmasını sağladıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan zanlılardan, mahkeme başkanıyla birlikte 7 kişi tutuklanmıştı.



İlk operasyonun ardından aynı konuyla bağlantılı olarak, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla başlatılan "Yengeç-2" adlı operasyonda, önceki operasyonda "rüşvet"suçlamasıyla tutuklanan mahkeme başkanı Asım Korkut'un kardeşi galerici Hamza Korkut, eski İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ferruh Güneş, 14 avukat ve bir emniyet amiri gözaltına alınmıştı.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde oluşturulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı Gök'ün hazırladığı iddianame incelenmiş, iddianamede işlendiği belirtilen suçların CMK'nın 250. maddesiyle yetkilendirilmiş ağır ceza mahkemesinin görevi dahilinde olmadığı kanaatine varan heyet, iddianameyi İzmir'deki diğer ağır ceza mahkemelerinde değerlendirmek üzere göndermişti.



Görevi başındayken gözaltına alınıp tutuklanan hakim Asım Korkut hakkındaki iddianame ise Yargıtaya gönderilmişti.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, iddianamenin sonuç bölümünde, aralarında emekli hakim Erdem Yandımata'nın da bulunduğu 40 sanık için, "Rüşvet", "İrtikap", "Nitelikli dolandırıcılık", "Yargı görevini etkileme" gibi suçlardan 19 ile 119 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istemişti.



10 nisanda Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yaptığı duruşmada, ilk operasyonda tutuklanan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Başkanı Asım Korkut ile Avukat Ahmet Erpek ve Mehmet Korkut'un tahliyesine karar verilmişti.



Duruşmanın sabahki bölümünde ise avukatlar usul yönünden itirazlarda bulunmuş, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen avukat Ayhan Doğan ifadevermişti.

