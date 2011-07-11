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Politika

"YEMİN KRİZİ"NDE YENİ TOPLANTI TBMM (A.A)

11 Temmuz 2011 17:22

-"YEMİN KRİZİ"NDE YENİ TOPLANTI TBMM (A.A) - 11.07.2011 - ''Yemin krizi'' ile ilgili AK Parti ve CHP yetkilileri yeniden bir araya geldi. Meclis Başkanlık makamının bulunduğu bölümde gerçekleştirilen toplantıya CHP'den Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek katılıyor. Sabah yapılan toplantıda, ortaya çıkan metnin taslak haliyle genel başkanlara sunulacağı ve yeniden bir araya gelineceği ifade edilmişti.

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