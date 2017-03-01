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BBC Türkçe

"Yemen'e insani yardım ulaştırmak fiilen imkansız hale geldi"

Uluslararası Kızılhaç örgütü (ICRC), Yemen'deki savaşın kıtlık tehlikesindeki ülkeye insani yardım kaynaklarının ulaştırılmasını fiilen imkansız hale getirdiğini açıkladı.

01 Mart 2017 02:01

Kızılhaç örgütü Kızıl Deniz sahilindeki çatışmalar nedeniyle Hudeydiye'de acile yardıma ihtiyacı olan 500 bin kişiye yardımları durdurduğunu açıkladı.

Örgüt, bunun güvenlik endişelerine bağladı.

Liman şehri, muhalif Husi hareketine karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun savaş uçaklarınca hedef alınmıştı.

Kızıl Haç Orta Doğu Direktörü Robert Mardini, gıda kaynaklarının yüzde 90'ı ithalata dayanan ülkede insanların gıda rezervleriyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Mardini'ye göre, eldeki gıda kaynaklarının tükeneceği gün "çok yakın".

Kızıl Haç yetkilisi, ülkede savaşın getirdiği ölüm ve yaralanmalar gündemde olsa da, binlerce insanın "sessizce" açlığın yarattığı komplikasyonlar sonucu öldüğünü ifade etti.

Mardini, hastalık ve yaralanmalarının yüzde 45'ininse tedavi edilemediğini belirtti ve sağlık merkezlerinin çalışmadığını vurguladı.

BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien ise, uluslararası bağışçıları Yemenlilere yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması konusunda harekete geçmeye çağırırken, "Odaklandığım tek bir konu var: Hayatta kalmaları için insanlara yardımları ulaştırmak ve bu insanları korumak. Ayrıca kaynaklarımızı harekete geçirerek nerede ihtiyaç varsa oraya girebilmek" diye konuştu.

Bu yıl başında çatışmalar nedeniyle Aden Körfezi'ndeki 5 yardım gemisi tahrip edildi. Onlarca gemi ise kıyıya yanaşamadı.

BM'nin raporuna göre ülkede 2.1 milyonu çocuk olmak üzere 3.3 milyon kişi yetersiz besleniyor.

5 yaş altı 460 bin çocuk yetersi beslendiği için ishal ve başka hastalıklardan ölme riskiyle karşı karşıya.

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