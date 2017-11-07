"Yediğiniz bir yemek yüzünden bile yarın organ bekleyen biri olabilirsiniz" 

Buse ÖZEL-Faruk KAHRAMAN /İSTANBUL, (DHA) MEMORIAL Şişli Hastanesi Karaciğer Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı herkesin, her an organ nakli bekleyen bir hasta olabileceğini ve organ bağışının yılda 1 defa hatırlandığını ancak bunun sürekli hale gelmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Acarlı, organ bağışının 2002\'den beri 5 kat arttığını ancak rakamsal olarak bakıldığında 100 bağıştan 500 bağışa çıktığını söyledi ve, \"Normalde dünya standartlarında organ bağışı oranı 1 milyon nüfus başına 20\'dir. Bizde ise bu oran 6 hatta bazen 2\'ye düşüyor. Bana göre organ bağışında millet olarak sınıfta kaldık\" dedi.

\"KİŞİ KENDİ BAŞINA GELMEDEN ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLAMALI\"

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Acarlı, Türkiye\'deki aile yapısının güçlü ve birbirine bağlı olması nedeniyle aile içi canlıdan vericilerin çok olduğunu, ancak idealin kadavradan nakil yapılması olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Kadavradan organ bağışı olmayınca hastaların hayatını kaybetmesine izin vermek yerine canlı vericilerden nakil yapmak gibi bir misyon edindik. Eğer organlarınızda bazı problemleriniz varsa ve bir yakınınızın karaciğeri size uygunsa, karaciğerinin bir kısmını size bağışlıyor. Şanslıyız ki Türkiye\'deki aile yapıları buna müsait. Bu sayede birbirlerinin hayatını kurtarabiliyorlar ama aynı ailenin birçok ferdi de hayatını kaybettiğinde organlarını bağışlamıyor ve organları toprağın altında kalıyor. Aslında uygun zamanda yeteri kadar bağış yapmış olsak başımıza böyle bir olay geldiğinde yeterli bir organ bağışı havuzu olur ve kişinin hayatı kurtulur ama maalesef yeteri kadar bağışta bulunulmuyor. Halkın büyük bir kesimi sadece hastalandığı zaman bunun farkındalığını yaşıyor. En basit haliyle bugün tamamen sağlıklıyken, yediğiniz bir yemek örneğin mantar yüzünden bile yarın organ bekleyen bir hasta haline gelebilirsiniz.\"

\"VATANDAŞIMIZIN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMASI LAZIM\"

Avrupa\'da bugüne kadar organ nakli yapılmış 140 bin hastanın verilerinin kayıtlı olduğu bir sistem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acarlı, \"Bizim verilerimize göre bu sistemde Türkiye olarak Avrupa ortalamasının birkaç puan daha üstünde. Organ nakli konusunda başarılı olabiliriz ancak organ bağışlama oranında yeteri kadar duyarlı değiliz. Vatandaşlarımızın tümünün organ bağışında bulunması lazım\" dedi.

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