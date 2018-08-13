İSTANBUL, (DHA) - MERKEZ Bankası\'nın döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili aldığı kararları yerinde bulduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, \"Kararlar doları düşürecektir. Ayrıca Türkiye\'de yazın yapılan spekülatif hareketlerin etkisi kalıcı olmaz çünkü bu dönemde ülkeye döviz girişleri fazla\" dedi.

MB bu sabah döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL\'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 bp indirdi ve piyasaya likidite sağladı. Alınan bu kararları değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, doların düşeceğini söyledi.

MB\'nin 10 maddelik kararlarının piyasayı likidite etmek amacıyla alındığını ve yerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Apak, \"Doların etkileneceği beklenmektedir. Bankaların biraz daha serbest kalıp, rahat hareket etmeleri için verilen imkanları nasıl kullanacakları da önemli. Dolardaki spekülasyonu önlemek gerekiyor. Uluslararası alanda bu yönde hareket edilirse olumlu sonuç alınacaktır. Daha derinliği olan piyasalara gitmek lazım\" diye konuştu.

\"EMLAK BANKASI\'NI SİSTEME SOKMAK LAZIM\"

Orta vadede Türk bankalarının daha fazla yurt dışına açılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Apak, \"Uzun vadede ise Emlak Bankası\'nı sisteme sokmak lazım. Çünkü Türkiye\'de inşaat sektörü çok gelişmiş durumda bu evleri menkul değerlere dönüştürüp uluslararası alanda sattığımızda piyasayı düzenleyici etki yapacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"ŞU ANDAKİ RİSKLER 2001\'DEKİ RİSKLERE GÖRE DAHA AZ\"

Halka açık şirketlerin sayısını artırmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Apak, \"Finans sektöründe bankaların değil de finansal piyasaların da etkili olması gerekiyor. Dolayısıyla halka açık şirketlerin sayısını artırmak lazım. Varlık Fonu\'nun Uluslararası çalışması lazım. Kaynak yaratmaları gerekiyor. Bu ay ihracatta artış olacağını düşünüyorum. Enflasyon aşağı yönlü dengeye oturacaktır. Şu andaki riskler 2001\'deki risklere göre daha az\" dedi.

\"MB\'NİN MÜDAHALESİ DOLARI DÜŞÜRECEKTİR\"

Doların mutlaka bir seviyeye oturacağını vurgulayan Prof. Dr. Apak, \"Ayrıca kurdaki yükselişin yaz aylarında olması daha iyi. Çünkü döviz girişleri daha fazla. Turizm ve işçi gelirleri bu dönemde yüksek. Dövizin bol olduğu aylarda yapılan bu spekülatif hareketler bir işe yaramayacaktır\" diye konuştu.

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