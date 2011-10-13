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Politika

"Yazıcıoğlu kazasında gelişmeler olacak" ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 17:37

-"Yazıcıoğlu kazasında gelişmeler olacak" ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Büyük Birlik Partisinin (BBP) kaza araştırma komisyonunda yer alan Pilot Volkan Sürmeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası hakkında ''Kamuoyu çok yakında olayla ilgili çok vahim gelişmelere şahit olacak'' dedi.  Pilot Sürmeli, BBP Genel Sekreteri Metin Gündoğdu ve Genel Başkan Yardımcısı İlker Kayalıoğlu ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün hemen ardından BBP tarafından oluşturulan kaza araştırma Komisyonunda görev alan Sürmeli, dün de kazayı soruşturan Malatya Özel Yetkili Başsavcı vekiline ifade verdiğini söyledi. Dönemin SHGM yan kuruluşlar Başkanı Feridun Selen tarafından tehdit edildiğini öne süren Sürmeli, ''Selen bana bir gün 'inşallah senin uçak kazanı incelemeyiz' dedi. Selen hakkında bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağım'' şeklinde konuştu.  Yazcıoğlu'nun ölümüyle ile ilgili yapılan soruşturmada çok kritik sürece girildiğini söyleyen Sürmeli, şunları savundu: ''Dosyada gizlilik kararı olduğu için birçok önemli başlığı sizinle paylaşamıyorum, ancak kamuoyu çok yakında olayla ilgili çok vahim gelişmelere şahit olacak. Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ortaya çıkacak gerçekler karşısında herkesin ağzı açık kalacak. Olayın içinde hem kişiler hem de kurumlar var. Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast emareleri görüyorum.''

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