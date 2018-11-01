"Yayıncılığın geleceği dijitalde"

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, yayıncılığın geleceğinin dijitalde olduğunu söyledi.

İnternet kullanımının artmasıyla özellikle sosyal medya üzerinden haberlerin daha hızlı ve çabuk insanlara ulaştığını belirten Doç. Dr. Yenğin, \"Basılı yayıncılık anlayışı yerini dijital yayıncılığa bırakıyor. Dijitalleşme sürecindeki maliyetlerin geleneksel yayıncılık anlayışına göre çok daha düşük olması, o yöndeki ilerlemeyi daha da artırıyor\" dedi.

\"BUGÜNÜN YENİSİ, YARININ ESKİSİDİR\"

İletişim sürecinin taşıyıcısı olarak medyanın, teknolojik yeniliklerle güncellendiğini, her ileti taşıyıcısının güncellenmesinin, beraberinde toplumsal iletişim kurma pratiklerini de yenilemekte olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenğin, \"Bu noktada elde etmiş yeniliklerin toplumsallaşmasıyla iletişim sürecindeki geçmişin yenisi olan teknolojiler de ya kendini yenilemek zorunda kalıyor, ya da bu süreç içinde yer bulamadan kayboluyor. Dolayısıyla bugünün yenisi, yarının eskisidir\" diye konuştu.