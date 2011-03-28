-"YAVUZ ZIRHLISI" 100 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, ''Yavuz Zırhlısı''nın Türk milletinin hatıralarında ebediyen yaşayacağını söyledi. ''SMS Goeben'' adıyla 28 Mart 1911'de denize indirilen ''Yavuz Zırhlısı''nın 100. yaş günü dolayısıyla Fenerbahçe D/G Mesaha İstasyon ve Sosyal Tesisler Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yiğit, törende yaptığı konuşmada, Yavuz Zırhlısı'nın döneminin en güçlü gemilerinden biri olduğunu ve ''üstün kuvvet'' olarak tanımlandığını anımsattı. Yavuz Zırhlısı'nın hayati ve stratejik görevlerde bulunduğunu belirten Oramiral Yiğit, geminin Cumhuriyet'in ilanına şahitlik ettiğini, Gölcük Tersanesi'nin doğmasına da aracı olduğunu vurguladı. Yavuz Zırhlısı'nın onarımı sürecini de anlatan Oramiral Yiğit, zırhlının 1930-1938 yılları arasında başarılı diplomatik görevlerde de bulunduğunu aktardı. Yavuz Zırhlısı'nın 62 yıl hizmet verdiğini, Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan İzmit'e intikalini de gerçekleştirdiğini hatırlatan Oramiral Yiğit, ''Şanlı Yavuz, Türk milletinin hatıralarında ebediyen yaşayacaktır'' dedi. Oramiral Yiğit, Türk denizcisinin Cumhuriyet'in nitelik ve nicelik yönünden gelişimine destek verdiğini ifade ederek, ''Bugün donanmamız Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar tüm denizlerde şerefle bayrak dolaştırmaktadır'' diye konuştu. Yavuz Zırhlısı'nda görev yapan emekli Albay Fahir Hamit Saydam'ın geminin tarihi hakkında bilgi verdiği törende, Yavuz Zırhlısı'na ilişkin hazırlanan filmin gösterimi de yapıldı. Törende, Yavuz Zırhlısı'nda görev yapan emekli personele de anı objeleri verildi. Ayrıca 1960 yılında hizmet dışına ayrılan Yavuz Zırhlısı'ndan çeşitli objelerin ve zırhlıyla ilgili resimlerin yer aldığı sergi de gezildi. Yavuz Zırhlısı, 16 Ağustos 1914'te ''Yavuz Sultan Selim'' adını alarak Osmanlı Sancağı altında görev yapmaya başlamış, Cumhuriyet döneminde donanmada önce ''Yavuz Selim'' ve sonra da ''Yavuz'' adıyla görev yapmıştı. 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale cephesinde fiilen görev almayan ''Yavuz Zırhlısı'', Karadeniz'de Rus Donanması'na karşı caydırıcı rol oynamıştı.