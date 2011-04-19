-"YASSIADA DEMOKRASİ ADASI OLACAK" ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Yassıada'nın demokrasi adasına dönüştürülmesine yönelik düşünceleri olduğunu belirterek, ''Bu inşallah darbeye heveslenenlere, devlet içinde çete oluşturanlara ders olur'' dedi. Çelik, Yazar Sadık Yalsızuçanlar tarafından Demokrat Partili eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin hayatını konu edinen ''Vefa Apartmanı'' adlı anı romanının TOBB ETÜ'deki tanıtım kokteyline katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı görevi sırasında Tevfik İleri'yi kendine örnek aldığını belirtti. Tevfik İleri'nin milli meselelere duyarlılık gösteren önemli bir devlet adamı olduğunu ifade eden Çelik, onun hayatını konu edinen kitabı göz yaşları içinde okuduğunu söyledi. Çelik, İleri'nin Yassıada yargılamaları sırasında mahkeme heyeti önünde eğilip bükülmeyen, zillete düşmeyen bir insan olduğunu, onu yargılayanların adı kimse tarafından bilinmezken İleri'nin hala tanınan bir insan olduğunu kaydetti. Çelik, ''Bu ülke çocuklarının örnek hayatlara ihtiyacı var. İleri'nin hayatı bu hayatlardan biridir'' diye konuştu. Yassıada'nın bir demokrasi adasına dönüştürülmesine ilişkin düşünceleri olduğunu bildiren Çelik, ''Bu inşallah darbeye heveslenenlere, devlet içinde çete oluşturanlara ders olur'' dedi. Törenin ardından binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesine ilişkin sorusu üzerine, kararın detaylarını henüz bilmediğini, bu nedenle yorum yapamayacağını söyledi. Törene, Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Tevfik İleri'nin çocuklarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu da katıldı.