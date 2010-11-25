T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ" İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2010 18:19

-"YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ" İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) somut olmayan kültür mirası çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen Türkiye'nin 2009 yılı ''Yaşayan İnsan Hazineleri''ne yarın akşam ödülleri verilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarından biri olan ''Yaşayan İnsan Hazineleri''nin 2009 yılı ödüllerinin sahipleri belirlendi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yarın akşam yapılacak törende Yaşar Güç (Hortlatma kaval-dilli dilsiz kaval), Emine Karadayı (dokumacılık ve doğal boyamacılık), Veli Aykut (aşıklık-zakirlik), Bekir Tekeli (bağlama yapımcısı), Mehmet Gürsoy (çini sanatı), Fuat Başar (ebru sanatçısı), Uğur Derman (tezhip), Hasan Çelebi (hüsn-ü hat) ve Neşet Ertaş'a (abdallık geleneği-halk ozanlığı) ödülleri verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24