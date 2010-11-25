-"YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ" İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) somut olmayan kültür mirası çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen Türkiye'nin 2009 yılı ''Yaşayan İnsan Hazineleri''ne yarın akşam ödülleri verilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarından biri olan ''Yaşayan İnsan Hazineleri''nin 2009 yılı ödüllerinin sahipleri belirlendi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yarın akşam yapılacak törende Yaşar Güç (Hortlatma kaval-dilli dilsiz kaval), Emine Karadayı (dokumacılık ve doğal boyamacılık), Veli Aykut (aşıklık-zakirlik), Bekir Tekeli (bağlama yapımcısı), Mehmet Gürsoy (çini sanatı), Fuat Başar (ebru sanatçısı), Uğur Derman (tezhip), Hasan Çelebi (hüsn-ü hat) ve Neşet Ertaş'a (abdallık geleneği-halk ozanlığı) ödülleri verilecek.