-"YAŞANANLAR ALLAH'IN LÜTFU" ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Eski Saadet Partisi genel başkanlarından Necmettin Erbakan, ''Son günlerde yaşadığımız olaylar Allah'ın bir lütfudur, birilerini kolundan tutup çıkartmak veballi bir olaydır. Biz kimseye karışmadan herkes kendi yerini almıştır'' dedi. Erbakan, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde kürsüye zeminden yükselen platformla çıkarken salonda ''Mücahit Erbakan, efsane Başbakan'' sloganları atıldı. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, burada yaptığı konuşmada, partileşme sürecini anlattı. Erbakan, emperyalizmin daha önce AK Parti'ye ''Sen şeriatçisin'' diyerek izin vermezken Saadet Partisi'nin yükselişinin ardından AK Parti'ye çalıştığını ve 2011 yılında yapılacak genel seçim için ''Emperyalizmin AKP'yi parlatacak çalışmalar yaptığını'' savundu. Necmettin Erbakan, ''AKP nedir, Saadet Partisi nedir onu anlatacağız, bu zihniyet daha önce Demirel'i getirdi onu kullandı. Daha sonra bizim evladımız Özal'ı getirdi. Ardından Tayyip'i getirdi, aslı varken diğerlerini getiriyor. Hiç saman dolu kuş ile gerçek kuş bir olabilir mi? Saman dolu kuşlarla bunları kandırıyorlar. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, oku sandıktan çıkardık, dokuz ay sonra yapılacak seçimlerde kendimizi anlatacağız ve iktidar olacağız'' görüşünü dile getirdi. Erbakan, Milli Görüş'ün sadece bir partisinin olduğunu onun da Saadet Partisi olduğunu ifade ederek ''Milli Görüş'ün yok olduğunu söyleyen zihniyet şunu iyi bilsin ki daha önce Türkiye'nin en büyük partisi olduk. Birinci şahlanış, ikinci şahlanış ve bugün üçüncü şahlanışın adımını atıyoruz, gece gündüz demeden Saadet Partisi'ni iktidara taşımak için çalışacağız'' dedi. ''Sevinin geliyoruz, bolluk bereket geliyor'' diyen Erbakan, ''Milli Görüş hareketinin Konya'da besmele ile yola çıktığı günü hatırladım'' şeklinde konuştu. Erbakan, şöyle devam etti: ''Dünya siyonizmi, önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlere büyük önem gösterdi. Medyayı, bankaları, sanayi tesislerinin kontrollerini ve inancı sömürerek AKP'yi iktidara getirmek için var gücüyle çalışıyor. Suudi Arabistan Kralı, Tayyip'e İslam nişanı takıyor. Keşke Tayyip hizmet etse de biz de alkışlasak. Bunlar okşayarak yutma projesidir. Bizi AB'ye almayarak okşaya okşaya yutuyorlar. Tarihin en şerefli milletini zincirle AB'nin kapısına bağlamışlar, bunlar hangi milletin çocuğu? Milli Görüş boşu boşuna çıkmamıştır. Batıya köle olmaya isyan eden bir düşüncenin adıdır Milli Görüş. AKP ve diğer partiler, hepsi birbirinin benzeridir. Bunlar vergi koyup zam yapıp emperyalistlere ödüyorlar. Bizi kıvır kıvır kıvırıyorlar. Siyonizmin tahsildarıdırlar. AKP ve CHP birbirinin benzeridir. Birbirlerinden farklı bir projeleri de yoktur. Tutturmuşsunuz AB diye, niye sizi almıyorlar? Hala anlamadınız mı? Niçin İslam birliğini kurmuyorsunuz? Abiniz istemiyor ondan mı? İnşallah biz geleceğiz AB'nin üstünü çizeceğiz. 1945 yılında çok partili hayata geçildi. Bu tarihten itibaren liberal, sağcılık ve solculuk ortaya çıktı. Bunların tamamı batı taklitçileridir. Size soruyorum Sultan Fatih solcu muydu, liberal miydi? Tabii ki Milli Görüşçüydü. Son günlerde yaşadığımız olaylar Allah'ın bir lütfudur, birilerini kolundan tutup çıkartmak veballi bir olaydır. Biz kimseye karışmadan herkes kendi yerini almıştır.'' Erbakan, meşaleyi şimdi yaktıklarını ve bugün harekete başlayacaklarını bildirdi.