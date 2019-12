-"YAŞAM ŞİFRESİ" YARIN VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Türk sinema izleyicisi bu hafta 5 yeni filmle buluşacak. Duncan Jones'un yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga ile Jeffrey Wright'nin oynadığı "Yaşam Şifresi (Source Code)" filmi, aksiyon ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, Colter, hız treninde uyanır ve buraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yoktur. Başka birinin bedeninde uyanan Colter, kendini Chicago banliyö trenini havaya uçuran adamı bulmak zorunda olduğu bir görevin içinde bulur. Colter'in, Chicago'yu büyük bir felaketten kurtarması için sadece 8 dakikası vardır. Christoffer Boe'nun yönettiği ve Jens Albinus, Igor Radosavljevic ile Marijana Jankovic'in oynadığı "Her Şey Güzel Olacak (Everything Will Be Fine)" filmi, gerilim ve dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, Falk, bir gün arabasıyla genç bir adama çarpar ve kaçarken adamın çantasını alır. Adamın elinde Irak'la ilgili, Danimarka hükümetini sarsacak sırlar vardır. Falk, bir anda büyük bir siyasi komplonun içine düşer. Başından geçenleri insanlara inandırmakta güçlük çeken Falk, elindeki belgeleri açıklamak için her şeyi göze alır. Mikkel Braenne Sandemose'in yönettiği ve Ida Marie Bakkerud, Pal Stokka, Julie Rusti ile Arthur Berning'in oynadığı "Şeytanın Oteli (Fritt Vilt 3 – Cold Prey 3)" filmi, gerilim ve korku sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmde, bir dağ oteli, birçok gizemli olaydan sonra iflas halindedir. Ailesi, oğullarını, başına gelen belalardan sağ salim kurtardıktan sonra kilit altında tutar. Ancak resmi kayıtlara göre, çocuk, oyun oynarken bir buz yarığına düşer ve ailesi onu ararken çığın altında kalır. Davayı araştıran polis on yıl sonra bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Carlos Saldanha'nın yönettiği ve Yekta Kopan, Levent Sülün ile Fatih Özacun'un seslendirdiği "Rio" filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu şöyle: "Evcimen papağan Mavili, sahibi Linda ile Lake şehrinde konforlu bir hayat sürmektedir. Mavili'nin Makav kuş türünün son örneği olduğunu düşünürken, Rio de Janeiro'da Harika isimli bir dişi Makav'ın yaşadığını öğrenince yolculuğa çıkarlar. Rio'ya vardıktan bir süre sonra Mavili ile Harika, hayvan tacirleri tarafından kaçırılır. Daha sonra Rio'lu bir grup kuş tarafından kurtarılırlar. Mavili, artık uçmayı öğrenmenin ve Linda'ya dönme zamanının geldiğini anlar." Massy Tadjedin'in yönettiği ve Keira Knightley, Eva Mendes, Sam Worthington ile Guillaume Canet'in oynadığı "Son Gece (Last Night)" filminde, hikaye evli bir çifti konu alıyor. Koca kendisinden hoşlanan meslektaşıyla iş seyahatine çıkar. Meslektaşının kendisini ayartmasına direnirken, karısı da eski bir sevgilisine rastlar.