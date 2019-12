-"YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Cam Piramit Sabancı ve Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi, festival alanında bu yıl ilk kez oluşturulan Yıldızlar Geçidi'ne, Altın Portakal'a her dönemde destek sunmuş, Türk sinemasının önde gelen yapımcı ve yönetmenlerinden Türker İnanoğlu'nun adı verildi. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve oğlu İlker İnanoğlu ile sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Türker İnanoğlu, ''Çok mutlu bir anım. 1964'teki ilk festivalde vardım, son festivalde de varım. Çok duyguluyum'' dedi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan İnanoğlu, bugüne kadar 214 film ve 4 binin üzerinde dizi bölümünün yapımcılığını üstlendiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve sanatçılar daha sonra Türker İnanoğlu Yıldızlar Yolu'ndan yürüyerek törenin yapılacağı fuar merkezine ulaştılar. Zeliha Yetiş'in sunduğu gecede yönetmen Ertem Göreç, senarist Safa Önal, oyuncular Gülşen Bubikoğlu, Nur Sürer, Metin Akpınar ve Zeki Alasya'ya, Türk sinemasına yaptıkları katkılardan dolayı ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' verildi. Ödülünü sanatçı Gülsen Tuncer'den alan yönetmen Ertem Göreç, geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Halit Refiğ'in Türk sinemasının en iyi yönetmenlerinden birisi olduğunu belirterek, geçen günlerde hayatını kaybeden Beklan Algan'ı da andı. Göreç, genç yönetmenlere de seslenerek, ''Halka dayanmayan sinema yapılamaz. Herkesin aklı kendisine ama genç arkadaşlar önce seyirciyi, kime hitap ettiğini düşünsün. Onları ön plana alırsanız Türk sineması daha ileriye gidecektir'' dedi. Ödülünü aktör Engin Çağlar'dan alan Nur Sürer de sinema ailesinin bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi. Bugüne kadar çalıştığı yönetmenlerden Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Erdoğan Tokatlı'nın hayatını kaybettiğini belirten Sürer, ''Bizimle birlikte olmayan tüm sanatçıları sevgiyle anıyorum. Özellikle ilk filminde birlikte çalıştığım Yaman Okay ve Erkan Yücel'i de anmak istiyorum. Çok iyi insanlar ve aktörlerdi'' dedi. Festivalde ilk kez 9 yönetmenin ilk filminin yarıştığına dikkati çeken Nur Sürer, ''Bir takım sorumsuzlukların bu gençlerin önüne geçmesi çok canımı sıktı. Festivalin 47 yıllık tarihinde ilk kez 9 ilk film oluyor. Bu genç arkadaşlarımız bazı şeylerin önüne geçsin'' diye konuştu. Nur Sürer, ''Ödülümü şu anda okulda olmaları gerekirken taş attıkları ve pankart açtıkları için cezaevinde olan çocuklara adıyorum'' dedi. -''BÜYÜK BİR ÖZLEM Mİ, BURUKLUK MU...''- Gülşen Bubikoğlu da 13 yıl beyaz perdeden uzak kaldığını belirterek, şunları söyledi: ''Bu gece kalbimde bir şeyler oturuyor. Büyük bir özlem mi, burukluk mu bilemiyorum; katlandı katlandı büyüdü. 13 yıldır sinema filminde yer almadım. Bu özlemden dolayı herhalde yoğunluk yaşıyorum. Bu boşlukta çok değerli bir hediyeye oldu. Beni onurlandırdılar. Bu zaman içinde tüm filmleri, genç neslin yaptıklarını yakından takip ettim, magazin boyutunda bile. Sinemada çok çok güzel işler yapılıyor. Bizim zamanımızda da güzel işler yapıldı. Bu yeni nesil çok daha gerçekçi çok daha sağlam şekilde sinemamızı temsil ediyor. Onların yüreklerine sağlık. Artık yeni bir film izlediğimde, bir Hollywood filmi izler gibi heyecanlanıyorum. Bizden sonra gelenlere bir nebze olsun ilham verebiliyorsak ne mutlu bize.'' Ödülü veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da, ''Türk sinemasının neşeli ve muzip gülüşlü sanatçısına onur ödülü vermek onurdur. Biz onu özledik. Galiba 13 yıl aradan sonra sizi yeniden beyaz perde görecek gibiyiz'' dedi. -TELİF HAKLARINI İSTEDİ- Senarist Safa Önal da ikinci kez yaşam boyu onur ödülü aldığını belirterek, ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün başımın üzerinde yeri var ama ben asıl ömür boyu telif haklarımı istiyorum'' dedi. Önal'a ödülünü veren Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, ''Hepiniz hoş geldiniz. Sizi hakikaten kıskanmamak, size gıpta etmemek mümkün değil. Sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Sizlere konuk ya da misafir diyemiyorum, hepinizi her gece evlerimize konuk ediyoruz, ailemizden biri gibisiniz'' diye konuştu. Törene katılmayan Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın ödülleri, Şemsi İnkaya tarafından sanatçılara ulaştırılmak üzere Cihat Tamer ve Yalçın Gülhan'a verildi. Gecede Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'a ''Korsana Hayır, Emeğe Saygı'' kampanyası nedeniyle Müjdat Gezen tarafından teşekkür plaketi verildi. Belkıs Özener ve Barkın Özener, gecede unutulmaz Yeşilçam şarkılarını Orhan Şallıer yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile yorumladı. Belkıs Özener, ''Çıkabileceğim doruk yer burasıydı. 70 kişiyle sahneye çıkıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi. Gecede, klarnet virtüozu Serkan Çağrı da Rumeli Band ile sahne aldı.