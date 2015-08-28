"Yasak hukuka aykırı"

Sığınmacı ve yabancı düşmanı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın Heidenau kentinde hafta

sonunda yapılacak gösterilerin yasaklanması mahkemeye taşındı.

Dresden İdari Mahkemesi, yasağın hukuk dışı olduğunu bildirdi.

Yargıç, hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösterilere katılmak isteyen bir kişinin acil başvurusu

üzerine bu kararı aldı.

“Yeterli belge sunulmadı”

Mahkeme kararını, "polis sayısının yetersizliğini" gerekçe gösteren yetkililerin bunu yeterince

belgeleyemediğiyle gerekçelendirdi.

Geçen hafta mültecileri taşıyan otobüslere

saldırı düzenlenmiş ve gelişmeler üzerine Heidenau ve

çevresinde, açık havada düzenlenecek tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanmıştı.

