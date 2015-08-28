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Dünya
Deutsche Welle

"Yasak hukuka aykırı"

Dresden’daki idari mahkeme, Heidenau için getirilen gösteri yasağının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

28 Ağustos 2015 17:50

Sığınmacı ve yabancı düşmanı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın Heidenau kentinde hafta
sonunda yapılacak gösterilerin yasaklanması mahkemeye taşındı.

Dresden İdari Mahkemesi, yasağın hukuk dışı olduğunu bildirdi.

Yargıç, hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösterilere katılmak isteyen bir kişinin acil başvurusu
üzerine bu kararı aldı.

“Yeterli belge sunulmadı”

Mahkeme kararını, "polis sayısının yetersizliğini" gerekçe gösteren yetkililerin bunu yeterince
belgeleyemediğiyle gerekçelendirdi.

Geçen hafta mültecileri taşıyan otobüslere
saldırı düzenlenmiş ve gelişmeler üzerine Heidenau ve
çevresinde, açık havada düzenlenecek tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DresdenHeidenauAlmanya HeidenauMahkemesiDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BS/BÖ

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