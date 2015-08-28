"Yasak hukuka aykırı"

Sığınmacı ve yabancı düşmanı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın Heidenau kentinde hafta
sonunda yapılacak gösterilerin yasaklanması mahkemeye taşındı.
Dresden İdari Mahkemesi, yasağın hukuk dışı olduğunu bildirdi.
Yargıç, hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösterilere katılmak isteyen bir kişinin acil başvurusu
üzerine bu kararı aldı.
“Yeterli belge sunulmadı”
Mahkeme kararını, "polis sayısının yetersizliğini" gerekçe gösteren yetkililerin bunu yeterince
belgeleyemediğiyle gerekçelendirdi.
Geçen hafta mültecileri taşıyan otobüslere
saldırı düzenlenmiş ve gelişmeler üzerine Heidenau ve
çevresinde, açık havada düzenlenecek tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanmıştı.