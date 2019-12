-"YARGIYI ÇİFT VARDİYA ÇALIŞTIR" ALİAĞA (A.A) - 13.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK içinde kim darbeciyse ordudan at. Devam eden yargıyı hızlandır. Yargıyı da çift vardiya çalıştır" dedi. Bahçeli, cinayet, cinnet, kadına yönelik şiddet ve sokakta insan bıçaklamaların olağan hale geldiğini, televizyonlarda her gün büyükşehirlerdeki aile facialarının yayınlandığını, iş adamlarına ''Birer işsizi işe alsanız Türkiye'de işsiz kalmaz'' diyenlerin toplumun gerçeğinden uzak olduğunu savundu. ''İktidar partisinin, devletin polisine sahip çıkamadığını, ancak her akşam emniyet mensubundan Türkiye'nin huzurunu korumasını beklediğini'' ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir darbe gündeme getirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kim darbeciyse, kim ihtilal yanlısıysa, kim ara rejimden yanaysa ayıkla, temizle, ordudan at. Devam eden yargıyı hızlandır. Nasıl ki fabrikada çift vardiya çalıştırıyorsun üretimi artırmak ve fabrikanın kapasite oranını yükseltmek için. Yargıyı da çift vardiya çalıştır, devam etsin mahkemeler. Türkiye'nin gündeminden iftiralar, yalanlar, yanlışlıklar kaldırılsın. Güneydoğu'da kahraman bir subayı darbeciler sınıfına alıp PKK'nın yapamadığını, alamadığı intikamı sen Adalet ve Kalkınma Partisi olarak alamazsın. Söylediklerim yalansa mahkemeyi hızlandır. Zaten mahkemelere yandaşını aldın. Her tarafı yargıç, hakim yap ama adaleti bir düzene koy. Haklıyı haksızı ayır. Türkiye'yi şaibe altında bırakma. Türk Silahlı Kuvvetlerini, Mehmetçik'i incitme. Yarın o Mehmetçik, bu millet için lazımdır. Devletin güvenliği, milletin birliği için lazımdır. Dış tehditlere karşı var olması gereken güçlü bir orduyu örseleyemezsin, öteleyemezsin. Öyle bir hakkın yok. Bu mahkeme 4 yıldan beri devam ederken Kandil'den gelenlere hakimi, savcıyı götürüyorsun. Utanmıyor musun? Ona tedbir alıyorsun da Mehmetçik'e atılan iftiralara devlet olarak niye tedbir almıyorsun?'' MHP'nin, demokrasi içinde çözüm arayan bir siyasi parti olduğunu söyleyen Bahçeli, milliyetçilik ve demokrasinin ''ikiz kavramlar'' olduğunu dile getirdi. Bahçeli, yayınlanan kamuoyu anketlerinin inandırıcı olmadığını, anketlerle kamuoyu yaratılmaya çalışıldığını da savundu. Aliağa ilçesinde Devlet Bahçeli'ye partililer tarafından gemi dümeni hediye edildi. -''AYAKLANMA KARŞISINDA DEVLET YOK''- Bahçeli, daha sonra Menemen ilçesine geçerek, Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşlara seslendi. Yüksekova'da, Şemdinli'de her gün bir ''ayaklanma'' olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Ayaklanma karşısında devlet yok. Kaymakam sessiz. Sadece emniyet güçlerimiz orada. Alacakaranlık başlar başlamaz çatışma devam ediyor. Bütün bunlar diğer yönlere doğru yayılıyor. Sözgelimi İstanbul. Yarın başka yerler de olabilir. İstanbul'da teröristler sokağa çıkıyor, arabalar yakılıyor. Minibüsler yok ediliyor'' dedi. MHP lideri, aile barışı ve toplumsal barış konusunda medyanın da dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek ''Bir dizi filmde iki genç, bir intihar olayıyla karşı karşıya kalınca Türkiye'nin birçok yerinde buna heveslenen gençlere şahit oluyorsunuz. Televizyonların da buna dikkat etmesi gerek. Sadece reyting anlayışıyla medya, toplumsal dinamit haline dönüşmemelidir'' diye konuştu.