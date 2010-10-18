-"YARGIYA TEMSİLİ DEMOKRASİ GELDİ" RİZE (A.A) - 18.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyeliği Seçimi geçici sonuçlarına göre, en fazla oy alan 3. aday olan Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu, demokratik bir seçim olduğunu, yargıya temsili demokrasi geldiğini söyledi. Köroğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, ''Demokratik bir seçim oldu, yargıya temsili demokrasi geldi. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından çok sayıda kişinin kendisini tebrik etmek için telefonla aradığını ifade eden Köroğlu, ''Arkadaşlarımız, bize destek verenler arıyor. Onların teveccühünü geri çevirmeyeceğiz, çalışacağız'' diye konuştu. Köroğlu, yağlı boya tablolar da yaptığını kaydederek, ''Şu ana kadar 30-35 civarında tablo yaptım. İlk zamanlarda daha çok sürrealist temaları işledim ama son dönemde Karadeniz ekseninde tarihi binalar, ev işleri, yaşlı yüzlerle ilgili portreler yaptık. Ama bu aralar vaktim olmadığı için çok fazla yapamıyorum. Yaptığım tabloların çoğu 4-5 yıl öncesine ait. Çoğunu da hediye ettim. Bende 9-10 tane kalmıştır. Yeni görevimde ise tablo yapmak için pek zaman bulabileceğimi sanmıyorum'' diye konuştu.