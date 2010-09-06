-"YARGI ADİL VE TARAFSIZ OLMALI" ANKARA (A.A)- 06.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir hukuk devletinin bütün kurumlarıyla var olması ve yaşatılması öncelikle adil ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni de ancak böyle bir yargı sistemiyle yaşatabilir ve geleceğe taşıyabiliriz'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, 2010–2011 Adli Yıl Açılışı nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanı Hasan Gerçeker'e bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajda şunları kaydetti: ''Bir hukuk devletinin bütün kurumlarıyla var olması ve yaşatılması öncelikle adil ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni de ancak böyle bir yargı sistemiyle yaşatabilir ve geleceğe taşıyabiliriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Adalet, mülkün temelidir' diyerek adil ve tarafsız bir yargı sisteminin önemini çok veciz bir şekilde ifade etmiştir. Unutmamalıyız ki adalet, hukuk devletinin olduğu kadar hakların, özgürlüklerin ve toplumsal barışın da en güçlü teminatıdır. Yargı mekanizmalarının, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak hızlı ve uyum içinde çalışması, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güveni de güçlendirecektir. Devletimizin yasama ve yürütme gibi temel kurumlarından biri olan yargı organı; hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstermektedir. Hükümet olarak, adalet sistemimizdeki sorunların bir bütün halinde ele alınarak kalıcı çözümler üretilmesine büyük önem veriyoruz.'' Yargı kurumlarının çağın ve hizmetin gereklerine uygun olarak donatılması ve bütün hukukçuların en iyi şartlarda ve en iyi imkanlarla çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ettiklerini belirten Başbakan Erdoğan, 2010–2011 Adli Yılı açılışını kutlayarak, başta yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri olmak üzere hakim, savcı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarına başarılar diledi.