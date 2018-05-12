İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI Hemşireler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlanan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Meryem Kapancı, \"Hasta ile ilgili attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde düşünmeli, olabilecekleri öngörmeli ve tedbirlerinizi almalısınız. Çünkü yaptığınız işte hata yapma lüksünüz yok” dedi.

Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale\'in doğum günü olan 12 Mayıs günü, 1964 yılından beri Türkiye\'de \"Uluslararası Hemşireler Günü\" olarak kutlanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan Meryem Kapancı bu gün nedeniyle yayımladığı mesajında hemşirelik mesleğinin getirdiği sorumluluklara dikkat çekti. Kapancı, \"Sadece \'zarar vermeme\' ilkesi bile çalışana ciddi sorumluluk yüklüyor. Bu ilkeye bağlı çalışabilmek için çok donanımlı olmak zorundasınız. Hasta ile ilgili attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde düşünmeli, olabilecekleri öngörmeli ve tedbirlerinizi almalısınız. Çünkü yaptığınız işte hata yapma lüksünüz yok” diye konuştu.

“ULUSLARARASI STANDARTLARDA HASTA BAKIM İLKELERİNE UYULMALI”

Kariyer hedefleri ve performansları doğrultusunda hemşirelerin yetiştirildiğini söyleyen Kapancı, “Hemşire adayları hastanemizde,uluslararası standartlarda hasta bakım ilkeleri doğrultusunda eğitim ve adaptasyon programlarına tabii tutuluyor. Bu sayede mesleki ve kişisel donanım kazanıyorlar. Özellikle yeni mezun hemşireler, eğitim ve gelişim hemşireleri, sorumlu hemşireler ve ekip liderlerinden yakın rehberlik desteği alıyor” ifadelerini kullandı.

“HASTA GÜVENLİĞİ İÇİN DAHA ÇOK ÇABA GÖSTERİLMELİ”

Farkındalık oluşturmak için iki noktaya dikkat çeken Kapancı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sağlık hizmetleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartların özünü hasta güvenliği oluşturuyor. Sağlık sektöründeki tüm çalışanların hasta güvenliği ile ilgili yeterli bilince sahip olması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca okuyan, düşünen, araştıran, yazan, üreten hemşirelerin yetişmesi için, yeni mezun olan genç hemşirelerin meslekte profesyonelleşmelerini kolaylaştırmak gerekiyor. Mezuniyet sonrası ilk yıllarda öğrendiklerini uygulamaya geçirme sürecinde, hemşireleri desteklemek adına üniversite ve hastane işbirliklerinin artması şart.\"

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