-"YAPTIĞIMIZ HİZMETLERDEN DOLAYI MUHALEFETE RAHATSIZLIK VERDİK" ÇANAKKALE (A.A) - 15.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Yakında yollara, şantiyelere tabelalara yazı yazacağım. Yaptığımız hizmetlerden dolayı muhalefete verdiğimiz rahatsızlık var. 'Bunun için halkımızdan özür diliyoruz' diye yazı yazacağım'' dedi. Bakan Yıldırım, insani yardım amaçlı inşa edilen Gökçeada Havaalanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm çalışmaları insan için yaptıklarını ifade etti. ''İnsani yücelt ki devlet yücelsin'' anlayışıyla çalışan bir iktidar olduklarını belirten Yıldırım, ''Bu ülkeye sevdalı, gecesini gündüzüne katan, yaz kış demeden yurdun her köşesini dolaşan ve her köşesine bölünmüş yollarıyla, havaalanlarıyla, iletişimiyle, hızlı demiryollarıyla ve denizcilikte yarattığı devrim niteliğindeki çalışmalarla, bu ülke sevdalısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu hizmetleri yapıyor'' dedi. Yıldırım, Çanakkale'de bölünmüş yol sorunu kalmayacağını, ana güzergahları bölünmüş yol haline getirdiklerini ifade ederek, ''Böylece Çanakkale'yi geçilmez olmaktan çıkarıyoruz. Çanakkale geçilir, ulaşılır bir ilimiz haline geliyor. Çünkü buraya 18 Mart'ta, 25 Nisan'da Türkiye'den ve dünyadan milyonlar geliyor. Bu milyonları, o zaferimizin yapıldığı bölgeleri rahatça ziyaret etmeleri, buraları en iyi şekilde tanıtılması için bizim görevimiz bu yolları yapmaktır'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, Gökçeada'nın yollarının iyileştirilmesi ve deniz seferlerinin düzenli hale getirilmesinin yanı sıra ihtiyaç halinde kullanılması için havaalanını da yaptıklarını belirterek, ''hayırlı, uğurlu olsun'' dileğinde bulundu. -''TÜRKİYE'YE, DARBE SONRASI YAPILMIŞ ANAYASA ARTIK DAR GELİYOR''- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin, daha fazla demokrasi ve 2023 yılında Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine emin adımlarla ilerleyeceği bir Anayasa değişikliğinin arifesinde olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Kimse bu büyük millet projesini seçimlerle karıştırmasın. Gördüğüm kadarıyla muhalefet partileri bunu seçimlerle karıştırdılar. Bu onların tercihi. İster bilerek, ister bilmeyerek. Ama şunu bilsinler, eğer bu referandumda dedikleri olmazsa ellerinde kredileri, sermayeleri kalmıyor. Onun için çok büyük bir yola girdiler. Bunu bir seçim kampanyasına dönüştürmek, bu ülke için yapılabilecek en kötü iştir. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'de darbe sonrası yapılmış anayasa artık dar geliyor. Artık işimizi görmüyor. Her yönde yaptığımız çalışmada anayasaya takılıyoruz. Zamanı hizmete dönüştürüyoruz. Ama zamanımızın çoğunu yargı yollarında harcıyoruz. Eğer bu yargıdaki engeller olmasın, biz iki katı daha fazla iş yaparız.'' -''ŞANTİYELERE YAZI YAZDIRACAĞIM'' Bakan Yıldırım, yaptıkları hizmetlerin muhalefete rahatsızlık verdiğini ileri sürerek, ''Bizi Yüce Divanla tehdit edenler şunu bilsinler. Biz bu yola çıkarken her şeyi göze aldık. Bu ülkeye ve millete hizmet etmeye de, sizin desteğiniz olduğu sürece devam edeceğiz. Zaten yakında yollara, şantiyelere tabelalara yazı yazacağım. Yaptığımız hizmetlerden dolayı muhalefete verdiğimiz rahatsızlık var. 'Bunun için halkımızdan özür diliyoruz' diye yazı yazacağım. 3 bin 500 şantiyede böyle yazılar yazacağım'' dedi. -''CHP TOKMAK SALLIYOR, MHP HIH DİYOR''- Anayasa değişikliğiyle parti kapatma döneminin de sona ereceğini anlatan Bakan Yıldırım, herhangi bir şekilde partinin kapatılması halinde milletvekillerinin onun cezasını çekmeyeceğini söyledi. Yıldırım, parti kapatmanın çağ dışı bir olay olduğunu da vurgulayarak şunları kaydetti: ''Partileri millet açar, millet kapatır. Başka ne düzenleme yapıyoruz? Daha çağdaş demokrasi, daha gelişmiş bir Türkiye olması için önemli bir reform yapıyoruz. Muhalefet partileri bu anayasaya 'hayır diyin' diyor. Şimdi milletin sorması lazım. Siz mecliste hayır dediniz mi? Demediler, çünkü milletvekillerine güvenemediler. Oy pusulası bile attırmadılar. Hayır demeyi milletvekiline çok gören muhalefet partisi lideri şimdi meydanlarda avaz avaz bu anayasaya 'hayır diyin' diyor. Millet iradesine saygı göstermeyenlerin millet adına bir şey istemeye hakkı yoktur. Diğer muhalefet partisi, Allah selamet versin. Özgürlüklerin geliştirilmesi için beraber hareket etti. Anayasaya gelince 'biz esastan da, usulden de kapalıyız' deyip çıktı. Ve 12 Eylül'ün darbesi silindir gibi üzerinden geçen o gencecik ülkücülere de, 'ülkücü müsveddesi' dedi. Rahmetli Türkeş'in herhalde kemikleri sızlıyordur. Şimdi her tokmak sallayanın bir hıh deyicisi var. CHP tokmak sallıyor, MHP hıh diyor. CHP tokmak sallıyor, MHP hıh diyor. Hıh demiş birbirlerinin burnundan düşmüşler.'' Konuşmaların ardından, havaalanının açılış kurdelesi kesildi. Törene Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, AK Parti Çanakkale milletvekilleri Mehmet Daniş ve Müjdat Kuşku, Gökçeada Kaymakamı Kamuran Taşbilek, Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ile diğer davetliler katıldı. -AÇILIŞTAN NOTLAR- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada bir vatandaşın, havaalanının sürekli açık olup olmayacağı yönündeki sorusuna, ''Gökçeada Havaalanı her türlü hizmetler için yapılmıştır. Uçuşlara mani bir hal yoktur. Tabi ki havaalanını biz yaparız ama uçmak ticari bir iştir. Onu firmalar yapacaktır. Bizim artık havayolu şirketimiz yok, işletmiyoruz, özelleştirdik. Herkes gelir, buraya iniş yapabilir. Biz buranın her türlü yapısını hazır tutacağız'' dedi. Yıldırım, bir gazetecinin ''Havaalanı sadece insani yardım uçuşlarına mı açık olacak'' yönündeki sorusuna ise, ''Bu meydanı biz kullanmak için yaptık. Bu kadar basit yani'' cevabını verdi. Açılışın ardından, havaalanı binasını gezen Yıldırım, bazı kişilerin, adadaki Rum asıllı Türk vatandaşların çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatması üzerine de şöyle dedi: ''Bütün semavi dinler, dostluğu, kardeşliği, iyi birer kul olmayı söylüyor. Onun için medeniyetlerin çatışması değil, medeniyetlerin birbiriyle anlaşması, ittifakı çok önemsediğimiz bir proje. Sayın Başbakanımız buna çok önem veriyor. Bunu da İspanya başbakanıyla birlikte Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalarla, yardımlaşarak devam ediliyor. Bu da bizim evrensel birliğe, kardeşliğe verdiğimiz önemin göstergesidir. Rum asıllı vatandaşlarımızın etkinliklerini, kutlamalarını tebrik ediyorum.''