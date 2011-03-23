-"YAPILAN İŞ YANLIŞTIR" TBMM (A.A) - 22.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in polise tokat atmasının milletvekilliği sorumluğu, sıfatıyla bağdaşmadığını belirterek, ''Savcılar gereğini yaptığında parlamento da gereğini yapar ve yapacaktır'' dedi. Çiçek, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü ve birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yargının görev alanına giren bir konuda ''hükümet şunu niye yapmıyor, bunu niye yapmıyor'' denilmesinin, farkında olmadan ''yürütmenin yargının işlerine müdahalede bulunması'' anlamına geleceğini belirten Çiçek, ''Bu, son derece sakıncalıdır'' diye konuştu. Çiçek, konuşmasına ''Türkiye, darbeciler karşısında neyin nasıl yapılacağı, nasıl durulması gerektiği sınavını vermiş bir iktidarla tanışmıştır. Bizim darbeler karşısında nerede durduğumuz, ne zaman durduğumuz, ne söylediğimiz bellidir. Bize başka konularda eksiklik izafe edin ama demokratlığımız konusunda çok fazla kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Bizi itham edenler darbeler söz konusu olduğunda nerede olduğunu, konumunu da tespit etmelidir, bunu da kamuoyuna açıklamalıdır'' sözleri ile devam etti. TBMM'nin Anayasa Mahkemesine üye seçebilmesi gerektiğini belirten Çiçek, ''Dünyanın hiç bir Anayasa Mahkemesi yoktur ki oraya parlamentolar üye seçememiş olsun. Bunun tek istisnası Türkiye. Keşke bu eksikliği o tartışmalar sırasında giderebilseydik'' dedi. -TUNCEL'İN TOKADI- BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in polise tokat atmasıyla ilgili bir soru üzerine, Çiçek, şunları kaydetti: ''Başbakanımız grup toplantısında buna en ağır şekilde cevabını siyaseten verdi. Hukuki olarak da ortada işlenmiş bir suç olduğu iddiasıyla savcıların gerekli işlemi yapması gerekir. O işlemin geleceği yer burasıdır. Buraya geldiği takdirde hep beraber ne karar vereceksek Parlamento karar verir. Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle seçimlere giderken hepimizin toplum önünde sorumluluğu var. Sorumlu davranış içerisinde olmamız lazım, sorunlu olmamamız gerekir. Yapılan işi kimse tasvip edemez, doğru bulmaz, bulamaz. Herhalde bu olayın geçtiği yerdeki savcılar da gereğini yapıyordur, yapacaktır. Yapılan iş yanlıştır. Milletvekilliği sorumluğu, sıfatıyla bağdaşmıyor. Bunun daha ötesinde bir ifadenin buralarda kullanılması da doğru değil. Savcılar gereğini yaptığında parlamento da gereğini yapar ve yapacaktır.'' -ANAYASA'NIN İLK ÜÇ HATTA BEŞ MADDESİ- Bir başka soru üzerine, Anayasanın ilk üç maddesinde yer alan hususların Türkiye'de yaşayan 74 milyonun ortak paydası olduğunu ifade eden Çiçek, ''Esas olan; ilk üç maddede değişmez olarak ifade edilen maddelerin varlığını korumasıdır'' dedi. Ancak bazı kurumların, meslek odalarının hazırladığı Anayasa taslaklarında bu özellikler korunmakla birlikte yazım hatalarının giderilmesi gerekçesiyle farklı düzenlemeler yapıldığına işaret eden Çiçek, ''Biz ifade bozukluklarına rağmen Anayasa'nın ilk üç hatta beş maddesiyle ilgili bir değişiklik düşünmedik, düşünmüyoruz. İlk üç madde ve bunları teminat altına alan dördüncü madde ve 174. maddeyle ilgili bizim yaptığımız çalışmalarda, açıklamalarda bir değişiklik düşünmediğimizi, bunun yerli yersiz tartışmalara sebebiyet vereceğini ifade etmeye çalıştım'' diye konuştu. -''ADALETİ YARIN MUMLA ARAYACAKSINIZ''- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de ''TBMM'nin Anayasa Mahkemesine üye seçiminde bizim ısrarımız, Anayasa Mahkemesine üye seçerken nitelikli çoğunluğun aranmasıdır'' dedi. Tasarının birinci bölümü üzerinde konuşan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart daha önce yüzde 30 civarlarında olan Danıştay ve Yargıtay'da kadın üye sayısının, yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, ''Bu, hükümetin kadınlara bakış açısındaki çarpıklığı ve söylemlerinde samimi olmadığını gösteren çok çarpıcı bir tablodur'' diye konuştu. MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz da, ''Bugün ayaklar altına aldığınız hak, hukuk ve adaleti yarın mumla arayacaksınız'' ifadelerini kullandı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından birinci bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.