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Spor

"Yapılacak birşey kalmadı"

İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez konusunda son gelişmeleri Sinan Engin açıkladı. Hangi futbolcu biraraya gelmeme konusunda ısrarcı davranıyor?

25 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Affedilip ikinci kampa götürülmeleri gündeme gelen İbrahim Toraman ile İbrahim Üzülmez olayına, menajer Sinan Engin açıklık getirdi. Engin,

“Başkanımız bu konuda çok kararlıydı. Bütün medyamız, iki kaptanı biraraya getirip, barış rüzgarı estirmek istedi. Ben de şahsen başkana bunları gösterip, biraz daha esnek düşünmesini sağlayacaktım. Ancak bütün gazetecilerden öğrendiğime göre Üzülmez hazır olduğunu söylerken, Toraman, menajeri Ahmet Bulut’un ‘Daha erken, sonra bakarız’ gibi oyalamalarını mazeret gösterip gelmemiş. Basın önünde bile biraraya gelmek istemeyenler konusunda, kimse kusura bakmasın ama yapacak bir şey kalmadı. Bu konu kesin olarak kapanmıştır. Elimizde başkana sunacak bir dal bile bırakmadılar” diye yakındı.

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