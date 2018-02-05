"Yap-işlet-devret modeli ulaştırma grubundaki rakamları yukarı çekti"

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık en fazla artışın yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Alçın, ulaştırmanın yükünün arttığını söyleyerek, \"TÜFE içerisinde en hızlı artış gösteren ulaştırma grubu. Bunun gerisinde yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü gibi projelerin maliyetlerinin etkili olduğu anlaşılıyor. Avrasya Tüneli\'ne yapılan son zam da rakamları etkiledi\" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti. Ocak ayı enflasyon rakamlarının, Aralık ayındaki geri dönüşü destekler nitelikte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alçın, \"Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 12,98 seviyesinden yüzde 11,92’ye gerileyen yıllık TÜFE, Ocak ayında bu azalışı sürdürerek yüzde 10,35 olarak gerçekleşti. Bu azalış eğilimi olumlu olmakla birlikte geçen yılın Ocak ayına yüzde 9,22 TÜFE oranıyla başlayıp kademeli bir yükselişe tanık olduğumuzu hatırlarsak, şimdiki yüzde 10,35’lik oranın da yukarı yönlü hareketlenebileceğini öngörebiliriz\" diyor.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,02 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ile alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup, yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

\"YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN PROJELER ETKİLİ OLDU\"

Özellikle önümüzdeki dört ay boyunca gıda fiyatlarında yaşanacak olası yükselmeye paralel enflasyon oranının Haziran ayının ilk yarısına kadar artış eğiliminde olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Alçın, \"Son iki yılda yaşadığımız enflasyonun güçlü bir çekirdek enflasyon ile desteklendiğini hatırlarsak, buradaki hareketlerin yıl genelindeki enflasyon üzerinde temel belirleyici olacağını söyleyebiliriz.TÜFE içerisinde en hızlı artış gösteren ulaştırma grubu. Bunun gerisinde yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü gibi projelerin maliyetlerinin etkili olduğu anlaşılıyor. Avrasya Tüneli\'ne yapılan son zam da, ulaştırma grubunun yüksek fiyat artış ortalaması yakalayacağını gösteriyordu\" diye konuştu.

\"ARA MALI FİYAT ARTIŞI RİSKLİ DÜZEYDE\"

TÜFE ile birlikte açıklanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) içerisinde ara malları fiyat artışı halen riskli düzeylerde seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alçın, şunları söyledi:

\"Yıllık Yİ-ÜFE yüzde 12,94 seviyesinde gerçekleşirken, ara malı fiyat artışı yıllık yüzde 21,23 düzeyine erişmiş durumda. Ara malları fiyatlarındaki artış, ithal girdi bağımlığı nedeniyle döviz kuru hareketleri ve küresel bazda ham petrol fiyatlarındaki artış eğilimi ile besleniyor. Ara malı fiyatlarındaki artış imalat maliyetlerini doğrudan etkiliyor. İmalat maliyetlerindeki artış da gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına yansıyor. Neticede yıl sonunda Merkez Bankası (MB) tahminine (yüzde 7,9) yaklaşan bir enflasyon için üretimdeki ithal girdi bağımlılığı sorunun çözümlenmesi gerekiyor.\"

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