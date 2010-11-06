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Spor

"YANLIŞ DEFANS YAPTIK" İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2010 23:42

-"YANLIŞ DEFANS YAPTIK" İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Eskişehirspor Antrenörü Toprak Kırtoğlu, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçta savunma hatalarından goller yediklerini söyledi. Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen teknik direktör Bülent Uygun'un yerine Eskişehirspor'un başında maça çıkan antrenör Kırtoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Uygun'un durumunun takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Maça 3. dakikada penaltıdan yedikleri golle 1-0 yenik başladıklarını belirten Toprak Kırtoğlu, ''Ancak ilk yarıda maçı dengeledik, maç bize dönebilirdi. Takım olarak yanlış defans yapmamızın yediğimiz gollerde etkisi oldu. Bu maçta iyi savunmayı beceremediğimiz için yenildik. Fenerbahçe'yi ve Gökhan Gönül'ü tebrik ediyorum'' diye konuştu. Kırtoğlu, Sezer ve Lugano'nun devre arasında soyunma odasında kırmızı kart görmeleriyle ilgili soru üzerine, ''Lugano çok profesyonel bir Güney Amerikalı. Sezer'e gelip arkasından tokat attı. Problemi başlatan Lugano'ydu, ama ikisini birden ihraç ettiler'' dedi.

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