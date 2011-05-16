-"YANLI YAYIN SEÇİM İHLALİDİR" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, tek taraflı haber yayın yapılmamasının önemine değinerek, ''Tarafsız yayın yapılması arzulanıyor, o bakımdan gerçeklikle ilgili yayın yapılması isteniyor. Bu nedenle herhangi bir yayın kuruluşunun radyonun veya televizyonun sadece bir siyasi partinin sözcüymüş, mikrofonuymuş gibi hareket etmesi seçim ihlalidir'' dedi. RTÜK, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayın yapan yerel radyo ve televizyon kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bilgilendirme paneli düzenledi. Ankara'da, Rixos Grand Otel'de gerçekleştirilen panele Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve RTÜK üyeleri de katıldı. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler nedeniyle seçim yasakları, yayın hizmet ilkeleri, müeyyideler ve siyasi reklamlarla ilgili konuların görüşüleceği panelin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Mart ayının ortasından bu yana Türkiye'de seçim dönemi yaşandığını söyledi. 12 Haziran'da Türkiye'nin genel seçim için sandığa gideceğini anımsatan Dursun, ''YSK'nın belirlediği takvime göre 14 Mart'tan bu yana seçim dönemi yaşanıyor. Mart ayı hem bu açıdan hem de 6122 sayılı yeni yasamızın yürürlüğe girmesi bakımından bizim için ayrı bir öneme sahip'' diye konuştu. Seçim döneminde YSK tarafından belirlenen yayın ilkelerine göre radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarını yapmaları gerektiğini vurgulayan Dursun, şunları kaydetti: ''Ayrıca bu dönemde yapılan siyasal yayınlardaki, seçime ilişkin yayınlardaki ihlallerin sonuçlandırılması yine YSK tarafından neticelendiriliyor. Bu nedenle seçim dönemi yayınları ve yeni yasayla birlikte gelen önemli değişiklikleri konuşmak üzere yayıncılarla belli periyotlarla bir araya gelme konusunda kararlılığımız oldu. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da yayıncılarla hem seçim dönemi yayınlarını hem de yeni yasanın getirdiği değişiklikleri genel çerçeve içinde konuştuk. Belli bir başarıya ulaştığımızı gördük. Bu toplantılarla biz bir bakıma bu konudaki yaklaşımımızı ortaya koyacağız. Diğer taraftan yayıncıların, sorularını, sorunlarını konuşma ve üzerinde tartışma imkanı bulacağız.'' RTÜK yasasının değiştirilmesi çalışmalarının bu yıl sonuçlandığını, önemli bir noktaya gelindiğini belirten Dursun, ''Hatırlayalım, daha önceki yasa süresi içinde hala sorun olarak devam eden frekans tahsisi meselesi en ciddi sorundu. Bunun yarattığı ciddi bir kargaşa var bu henüz çözülmüş değil. Fakat yeni yasamızın getirdiği takvime bağlı olarak frekansların tahsisi meselesinin, önümüzdeki 3-4 yıl içinde belli bir sonuca ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü, bu yasanın yenilenmesinin en önemli sahiplerinden biri frekans meselesi idi'' dedi. Prof. Dr. Dursun, 6112 sayılı yasa ile yeni bir miladın, yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, ''Yasanın hazırlık çalışmasında, taslağın hazırlanmasında takip ettiğimiz yöntem bugün övündüğümüz bir yöntemdir. Zira sektörün bütün temsilcilerinin, bütün tarafların bir bakıma kanaatlerini aldık. Onlarla belli sorunları tartıştık, her aşamada kanaatlerini ciddiye aldık. Sorunsuz bir yasa çıkmasına imkan tanıdık diye düşünüyoruz. Katkıda bulunan değerli arkadaşlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi. -YASA NE GETİRİYOR?- Yasa ile müeyyide sisteminin tamamen değiştiğini, daha önceki yasada var olan kademeli müeyyide sisteminin terk edildiğini, yerine para cezası ağırlıklı yeni bir müeyyide sisteminin geçtiğini ifade eden Dursun, şunları kaydetti: ''Müeyyide sisteminin değişmesi, medya sektöründe önemli bir sonuç yaratacaktır. Bir diğer önemli yenilik de hiç kuşkusuz sayısal yayıncılığa geçme konusunda alt yapının oluşturulmasıdır. Bu da bizim açımızdan önemlidir. Frekans tahsisi konusunun bir takvime bağlanmış olması son derece önemlidir. Yasanın çıktığı tarihten itibaren, bir yıl içinde frekans planlarının yapılması, ardından bir yıl içinde sayısal yayıncılıkla ilgili frekansların tahsis edilmesi, arkasından 2 yıl analog ve sayısal yayınların paralel olarak devam etmesi, daha sonra analog yayınların sonlandırılarak, tamamen Türkiye'de sayısal yayıncılığa geçilmesi önemli bir takvimdir. Bu yasa ile birlikte, Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirilmiş olması önemlidir. Mart ayından bu yana ilk sonuçlara baktığımızda şunu gördük, acele mi ediyorum diye soruyorum, ama şikayetlerde belli alanlarda ciddi bir düşme olduğunu gözlemledim. Tahminim, yeni yasa ile birlikte, yayıncı arkadaşlarımızın yayın ihlalleri konusunda daha hassasiyetle hareket ettiklerini var sayıyorum, o nedenle kendilerine teşekkür ediyorum.'' -SEÇİM DÖNEMİ YAYINLARI- Seçim döneminde YSK tarafından alınan kararlar doğrultusunda yayın yapılması gerektiğini hatırlatan Dursun, ''Özellikle YSK'nın 187 ve 204 numaralı kararı çok önemli. Bizim web sitemizde bunları sürekli yayınlıyoruz. Lütfen, belli ihlalleri yapmamak için bu kararlı gözden ırak tutmayalım'' dedi. Siyasi partiler konusunda yapılan haberlerde fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Dursun, yayıncılara şu önerilerde bulundu: ''Tek taraflı haber yayın yapılmaması önemli. Tarafsız yayın yapılması arzulanıyor, o bakımdan gerçeklikle ilgili yayın yapılması isteniyor. Bu nedenle, herhangi bir yayın kuruluşunun radyonun veya televizyonun sadece bir siyasi partinin sözcüymüş, mikrofonuymuş gibi hareket etmesi seçim ihlalidir. Bundan dolayı bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Seçim döneminde YSK'nın kararlarını dikkate alarak yayın yapmaya çalışalım. Mümkün olduğu kadar tarafsız ve fırsat eşitliği ilkesine dikkat ederek yayın yapma konusunda hassasiyet gösterelim diyorum.'' -PANEL- Konuşmaların ardından RTÜK Başkanvekili Taha Yücel tarafından ''6112 Sayılı Kanunun Sektöre Getirdikleri'' başlıklı açılış konferansı gerçekleştirildi. Bilgilendirme paneli, başkanlığını RTÜK üyesi Abdulvahap Darendeli'nin yaptığı birinci oturum ve başkanlığını RTÜK üyesi Hülya Alp'in üstleneceği ikinci oturumla devam edecek. Panelin birinci oturumunda, Başkan Yardımcısı Arslan Narin ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Getirdiği Müeyyide Sistemi ve Uygulama Süreci'', İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç, ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Teknik Düzenlemeleri'', Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gürsoy da ''6112 Sayılı Kanunla Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Neler Değişiyor'' başlıklı sunumlarını yapacaklar. İkinci oturumda İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Nurullah Öztürk ''Seçim Döneminde Yayınlar ve Siyasi Reklamlar'', Kon Tv Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Yayıncılara Yüklediği Sorumluluklar'' ile ilgili sunumlarını gerçekleştirecekler. Panel soru ve cevapların ardından RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun'un genel değerlendirmesi ile sona erecek.