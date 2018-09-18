"Yan bakma cinayeti"ne ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da \'yan bakma\' meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Furkan Emin Ağbaş\'ın (16) öldürülmesine ilişkin şüpheli M.Ö. (18), hakkında \"Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheli M.Ö\'nün, arkadaşının birkaç kişiyle tartıştığını söyleyerek kendisini çağırdığını, tanımadığı Furkan Emin Ağbaş\'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin kendisine sopalarla saldırması üzerine bıçağı salladığını, pişman olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

\"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM, PİŞMANIM\"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bağcılar\'da 9 Ağustos\'ta saat 21.00\'de iki grup arasında \"yan bakma\" meselesi yüzünden tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Furkan Emin Ağbaş aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ağbaş, 23 gün sonra da hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli M.Ö. ile yaşı küçük 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. M.Ö. ifadesinde, olay günü mahalleden arkadaşı Y.G.\'nin kendisini telefonla arayarak birkaç şahısla tartıştığını söyleyip çağırdığını belirterek, \"Arkadaşlarım A.S. ve M.G.’ye haber verdim, 30 dakika kadar sonra olay yerine birlikte gittik. İsimlerini daha sonra öğrendiğim ve tanımadığım Furkan Emir Ağbaş ve 4 kişi ellerinde sopalarla bize saldırdılar. Kafama kim olduğunu bilmediğim biri tarafından vuruldu, yere düştüm. Yüzümü yere çarptım. Kendimi korumak amacıyla cebimde bulunan çakı bıçağını çıkarıp salladığım sırada, Furkan Emin Ağbaş\'ın yaralanmasına neden oldum. Pişmanım\" dedi. M.Ö., ifadesinin ardından çıkarıldığı Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin her ne kadar kendini savunmak için bıçak salladığını beyan etse de darbelerin vücudun hayati bölgelerine denk geldiği, darbe sayısının birden fazla olması, eylemini gerçekleştirdikten sonra şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporu ve tanık beyanlarını da göz önünde bulunduran savcılık, şüpheli M.Ö., hakkında \"Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianame kabul edildi, şüpheli M.Ö. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan olayla ilgili yaşı küçük 7 çocuk hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.