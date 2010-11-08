-"YALINAYAK LEYLEK SIRIK HAYDUT" YAKALANDI NASSAU (A.A) - 11.07.2010 - ABD'de "Yalınayak Leylek Sırık Haydut" lakabıyla tanınan, uçak-tekne-otomobil hırsızı Colton Harris-Moore, Bahama Adaları'nda İngiliz Kraliyet Polisi'nce şafakta tutuklandı. İki yıl polisten kaçan Seattlelı 19 yaşındaki 1,90'lık "Yalınayak Leylek Sırık Haydut", şafaktan önce yakalandı. "Amerika Kıtası çapında" hırsız olan Moore, birkaç küçük uçak, birkaç yatla motor ve otomobilleri çalmada, Fransız yazar Maurice Leblanc'ın (1864-1941) asla tabanca taşımayan çapkın kibar hırsızı Arsen Lüpen'i çağrıştırdı. Harris-Moore, bu sabaha doğru Bahama'nın başkenti Nassau emniyet müdürlüğü polis ekibince Eleuthera-Liman Adası'nda yakalandığında yine çıplak ayak geziyordu. "Leylek Hırsız" Moore, internet "Facebook"unda on binlerce "çılgın hayran" sahibi. ''Yalınayak Leylek Haydut'' için on binlerce gömlek-tişört, çanta imal edilmiş. Anne Köhler, "Arsen Lüpen oğlu" için, "Umarım bir memlekete kaçar da o memlekette de ABD'ye suçlu iadesi anlaşması bulunmaz" dedi.