"Yalın inşaat maliyetleri düşürüyor"

İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Yalın İnşaat (Lean Construction) Yöneticisi Michael Scott, yalın inşaatın zamandan tasarrruf sağladığını, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu ve maliyetleri düşürdüğünü söyledi.

Yalın inşaatla, müşterinin istediği şartlara uygunluğunu ilk seferde sağlamak, projeyi öngörülen zaman ve maliyette eksiksiz teslim etmek hedefleniyor. Turner International UluslararasıYalın İnşaat Yöneticisi Michael Scott, yalın inşaat (lean construction) alanındaki son yenilikleri, faydalarını ve dünyadaki gelişmeleri anlattı. Maliyete ve müşteriye yansıyan hata, israf ve gecikmelerin önlenmesinin hem yüklenici hem de yatırımcı tarafına daha fazla kazanç sağladığını dile getiren Scott, \"Bunu başarmanın yolu yalın inşaattan geçer\" dedi.

Temel amacın, ilk olarak beyinde başlayan daha sonra projenin bütününde değer yaratmaya yönelik olan bu servisin kesintisiz devam etmesi ve en kısa zamanda müşteriye ulaştırılması olduğuna dikkat çeken Scott, \"Bunu başarabilmek için tüm projenin maliyet, kalite ve zaman değerlerine bir bütünlük çerçevesinde bakmakve müşterinin kaynaklarını bu doğrultuda doğru yönlendirmek gerekir\" diye konuştu.

Yalın inşaatla fazla kullanılan malzemelerin belirlenip, azaltılmasının fırsat olduğunu söyleyen Scott, \"Burada en önemli nokta insanlara değil, içinde olduğumuz sürece odaklanmaktır. Sürece odaklandığınızda sürekli olarak geriye döner ve iyileştirmeler yaparsınız. Örneğin bugün Japonlar herkesten daha üretken çünkü her gün sürekli olarak yaptıkları işleri kontrol ediyor ve daha iyisi olması için çalışıyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"GÜVENLİ TAHMİNLERE ULAŞABİLİYORSUNUZ\"

Yalın inşaat sisteminin çok fazla faydası olduğunu söyleyen Scott, \"Geçmişteki tecrübelerimize istinaden yapmış olduğumuz hesaplamalar ile güvenli tahminlere ulaşabiliyorsunuz. Müşteriye verdiğiniz güven sayesinde, kötü bir sonucun çıkmayacağına onu ikna etmiş oluyorsunuz. Bu durum onların daha rahat bir şekilde risk almasına yardımcı oluyor. Çünkü müşterinin asıl önem verdiği noktayı anlamış oluyorsunuz. Onu sürekli olarak iyileştireceğinizi, mümkün olan en iyi haliyle işi yapabileceğinizi temin eder hale geliyorsunuz\" dedi.

BAŞARILI OLMAK İÇİN İŞİN TAKİBİ ŞART

Bu sistemde başarılı olmak için her zaman işi takip edip, içinde olmak gerektiğini vurgulayan Scott, \"İster CEO, ister yönetici, isterse başkan olsun, yalın inşaat sisteminin ve var olan bu sürecin bir parçası olmak zorunda. Bu konuda verebileceğim en iyi tavsiye gerçekten budur. Birilerini yetkilendirdiğinizde süreçten kaçmış oluyorsunuz. Sistem içerisinde böyle bir durum olumsuz etki yaratacaktır. Yalın inşaat sistemi takım çalışmaları dolayısıyla insan ilişkileri ile ilgilidir. Zaten burada iş, en düşük seviyedeki çalışanı bile görevlendirmekten, ona bu gücü vermekten geçer. Devamındaki kişiler zaten haliyle işi bilen ve değer katan kişiler olacakları için bu sistem problemsiz bir şekilde çalışıyor olacaktır\" diye konuştu.

\"SİSTEMDEKİ SORUNUN KÖKÜNE İNMEK GEREKİR\"

Yalın inşaat sisteminde en büyük problemin süreci başarılı bir şekilde devam ettirebilmek olduğunu belirten Scott, \"İnşaat projelerinde, işin tabiatı gereği sorun çıkacaktır. Ama bu sorun çıktığında onun gerçek nedenini belirleyebilmek en kritik noktadır. Sorunun gerçek nedenini araştırmadan, çoğunlukla bireysel olarak o sorunu çözmeye çalışırız. Ama sorunun her daim köküne odaklanmamız gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"HERGÜN BİR ADIM ATMAYA ODAKLANIYORUZ\"

Turner olarak 15 yıldır bu sistemi hayata geçirdiklerini söyleyen Scott, \"Her gün bir adım atmaya odaklanıyoruz. Bugün beni neyin rahatsız ettiğini tespit ediyorum. Sürece baktığımda ve bu süreçte beni rahatsız eden bir şey olduğunu tespit ettiğimde, bunun ne olduğunu anlamam, ardından bir plan yapmam, sonuçlarımı ölçmem ve tekrar tekrar yapmam için harekete geçmem gerekiyor. Yalın olmak iki şeye dayanır; biri sürekli gelişim, ikincisi ise diğer insanları geliştirmek ve onları güçlendirmek için onlara daha fazla fırsat verebilmek ile ilgilidir\" dedi.

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