-"Yaktıkları ateş kendilerine de ulaşır" ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu günlerde gelecekten endişe edilmesi için bir çok sebep bulunduğunu, küresel dizayn peşinde ve hevesinde olanların başka coğrafyalarda yaktıkları ateşin, kendilerine de eninde sonunda ulaşacağını belirterek, ''Bu tehlikeler karşısında millet olarak önümüzdeki bulanık dönemle ilgili yeni bir vizyona ve donanımlı politikalara ihtiyaç olduğunu'' bildirdi. Bahçeli, twitter'daki hesabından verdiği mesajda, iyimser olmanın, inanmanın, azimli bir şekilde çevremize bakmanın, kötümserliği ve umutsuzluğu kovmak adına önemli olduğunu vurguladı. ''Elbette gerçeklerden kopalım demiyorum'' ifadelerini kullanan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: ''Ne var ki gülün dikenini mesele yapıp da güzel kokusundan mahrum olmaya da hiç gerek yok. Bu günlerde gelecekten endişe etmemiz için bir çok sebep bulunuyor. Mesela dünyanın düzensizliklerle, istikrarsızlıklarla dolu bir döneme doğru hızla yuvarlandığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerde bile en ufak bir kıvılcım tehlikeli sarsıntılara ve tahribatlara neden oluyor. Sokaklar karışıyor, fanatizm güçleniyor, tepkisellik kısa zaman içerisinde kitleselleşiyor ve yayılıyor. Büyük metropoller siyasi, sosyal, ekonomik, kimlik, etnik ve kültürel gerilimlerden dolayı adeta diken üstünde. Zannediyorum; huzurun, güvenliğin ve refahın fener alayıyla aranacağı zaman çok uzak değil. Norveç'teki kanlı saldırıdan sonra Londra'daki olaylar bir çok açıdan düşündürücüdür. Kabil'den Paris'e, Bağdat'tan New York'a, Ankara'dan Londra'ya, Şam'dan Berlin'e, Kaşgar'dan Madrit'e kadar sıkıntılar had safhada. Küresel dizayn peşinde ve hevesinde olanların başka coğrafyalarda yaktıkları ateş, kendilerine de eninde sonunda ulaşacaktır. Bu tehlikeler karşısında millet olarak önümüzdeki bulanık dönemle ilgili yeni bir vizyona ve donanımlı politikalara ihtiyacımız vardır. Yoksa selin önünde sürüklenmeden başka şansımız olmaz.''