-"Yaklaşık 150 bin öğretmene ihtiyacımız var" TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bugün yaklaşık 150 bin civarında öğretmene ihtiyaçları olduğunu, ancak dışarıda 264 bin öğretmenin atama beklediğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaları yanıtlamak üzere Hükümet adına söz alan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bu yıl Öğretmenler Günü'ne buruk bir yapıyla girdiklerini, Van'da hayatını kaybeden öğretmenlerin derin bir acı bıraktığını ifade etti. Hayatını kaybeden öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yardımların yanında hukuki düzenlemeler konusunda da çalışmalar yapıldığını anlatan Dinçer, yaralı öğretmenler için de her türlü tedavi imkanı sağlandığını dile getirdi. Dinçer, depremden yaralı olarak kurtulan öğretmenlere kendi istedikleri yerlerde görev yapmalarına imkan sağladıklarını bildirdi. Görev başında hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıralarının yaşatılacağını, onların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Dinçer, bu yönde gelen bütün teklifleri değerlendirdiklerini söyledi. Şimdiye kadar görev başında hayatını kaybeden öğretmenlerin isimlerinin çeşitli okullarda yaşatıldığını anlatan Dinçer, Van'da yaşamını kaybeden öğretmenlerin isimlerinin de kendi okullarında yaşatılacağını söyledi. Dinçer, bunun yanında Milli Piyango İdaresinin, kendi yaptırdığı okullarının isimlerini, Van'da yaşamını yitiren öğretmenlerin isimleri ile değiştireceğini bildirdi. Milli Piyango İdaresinin okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına hediye ettiğini belirten Dinçer, bu şekilde 43 okul ve 15 pansiyon bulunduğunu belirtti. Bakan Dinçer, öğretmenlerin içinde bulunduğu sorunları tek tek ele almak yerine, bütünlük içinde ele almayı tercih ettiklerini söyledi. İlk defa öğretmene odaklanmış bir strateji çalıştayı hazırlandığını ve bu kapsamdaki ilk toplantının Antalya'da yapıldığını anımsatan Dinçer, söz konusu toplantıya ilgili tüm kesimleri davet etiklerini belirtti. Dinçer, toplantıda öğretmenlerin eğitim süreçleri, atamaları, stajları, oryantasyonları gibi farklı konuların ele alındığını ifade etti. Milli eğitimde sık sık değişiklik yapıldığına ilişkin eleştirilere yanıt veren Dinçer, dünyanın sürekli geliştiğini, yeni öğrenme teknikleri ortaya çıktığını, kendilerinin de bu değişime ve gelişime ayak uydurmaya çalıştıklarını ifade etti. Atama bekleyen öğretmenlere değinen Dinçer, şöyle devam etti: ''Bakanlığın bu yıl itibariyle toplam kadrolu 662 bin öğretmeni bulunuyor. 60 bin civarında da ücretli öğretmen var. Toplam 722 bin öğretmenle eğitimimizi aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olmuş ve öğretmen olma vasfını kazanmış 264 bin öğretmen bulunmakta. Şu anda 60 bin ücretli öğretmenimiz var ama dışarıda kadro bekleyen öğrenci sayısı 264 bindir. Sadece eğitim fakültelerinden her yıl 44 bine yakın öğrenci mezun oluyor. 2011 yılında 44 binden fazla öğrencimiz öğretmen olmak için eğitimlerini tamamlamışlardır. Fen edebiyat fakülteleri, ilahiyat fakülteleri, spor ve eğitimle ilgili diğer mezunlarla birlikte yıllık olarak 73 bin, öğretmen olabilecek insanımız mevcut. Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, bizim toplam öğretmen ihtiyacımız 126 bin civarına çıkmaktadır. Yani bizim bugün yaklaşık 150 bin civarında öğretmene maksimum ihtiyacımız var. Dışarıda atama bekleyen öğretmen sayısı ise 264 bin.''