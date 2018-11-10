"Yahudi Soykırımı'nın bir de öncesi vardı"

"Hukuk devleti, insanların inançları veya tenlerinin rengi nedeniyle saldırıya uğramasına tolerans gösteremez…" Bu sözler, 9 Kasım 1938'deki Yahudi Pogromu'nun 80. yıl dönümü nedeniyle Berlin'de bir sinagogda düzenlenen anma töreninde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ait.

"Kristal Gece" olarak adlandırılan 80 yıl önceki saldırılarda Almanya çapında bin 400'e yakın sinagog ve Yahudilere ait binlerce iş yeri ve ev tahrip edilmiş ve ateşe verilmişti.

Konuşmasında bu gece öncesinde, Nasyonal sosyalistlerin yıllarca işlediği Yahudi düşmanı ideolojisine bir alışma sürecinin bulunduğunu belirten Merkel, "Komşular faillere dönüştü" ifadesini kullandı.

Bu yüzden günümüzde de Yahudi düşmanı eğilimlerle mücadele etmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Genel Başkanı, Almanya'da yine gelişen bir Yahudi yaşamının olduğunu belirtti ve "Fakat aynı zamanda hem ülkemizde hem de dünyanın güvenli sandığımız diğer yerlerinde endişe verici bir antisemitizm gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yahudilere baskıların başlangıcını hatırlatan anılar"

Almanya Başbakanı, Yahudilere duyulan nefretin giderek artan oranda internette ve kamusal alanda kendini gösterdiğini söyledi. "Ne yazık ki her Yahudi kurumun polis tarafından gözetlenmesi veya korunmasına neredeyse alıştık" diyen Merkel, "Ama kipa takan insanlara saldırılar bizi dehşete düşürüyor ve Ağustos ayında Chemnitz kentinde aşırı sağ eğilimle bir Yahudi lokantasına düzenlenen saldırıya inanamıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu tür Yahudi düşmanı saldırıların, 1930'lu yıllarda Yahudilere yönelik baskılara dair "kötü anıları" canlandırdığını belirten Başbakan Merkel, devletin "kararlı bir şekilde hakaret, dışlama, antisemitizm, ırkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadele etmek zorunda" olduğunu söyledi. Teknolojik dönüşüm ve küreselleşmenin yol açtığı tedirginlik karşısında basit çözümler sunanlardan sakınılması gerektiğini vurgulayan Merkel, hem sokakta hem de internette kullanılan dilin kabalaştığına dikkat çekti. "Bu, kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gereken başlangıçtır" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, herkesin "açık ve çoğulcu topluma" yönelik saldırılara kararlı bir şekilde karşı durması gerektiğini belirtti.

Kurbanlar ile alay edip, suçu önemsizleştirmeye çalışmak

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ise, yaptığı konuşmada, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif'in (AfD) adını anmadan Federal Meclis'teki "zihinsel kundakçıları" eleştirdi. Schuster, "Hiçbir şeye saygıları yok. Nazi yönetimine karşı mücadele eden cesur Beyaz Gül direniş grubunun üyelerini kendi çıkarlarına alet etmek istiyorlar. Nazilerin işlediği suçları olduğundan küçük göstermeye çalışarak, Yahudi Soykırımı'nın kurbanlarını ve soykırımdan hayatta kalmayı başaranlar ile alay ediyorlar. Tarihi çarpıtıyorlar ve anma kültürümüzü imha etmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Yahudi Pogromu'nun 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine Yahudi Cemaati, Federal Hükümet, Federal Meclis, kiliseler ve toplumsal hayattan temsilciler ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble (CDU) katıldı. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, AfD temsilcilerini özellikle davet etmedi.

afp,dpa,epd,kna / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe