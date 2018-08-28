"Vucudun toparlanması için, bol posalı ve bol sıvılı diyet yapın"

İSTANBUL, (DHA)- Bayram tatilinde insanların kendi ev düzenlerinden uzaklaşarak, beslenme alışkanlıklarını değişmesinin çok normal olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir; tatilin ardından nasıl beslenmek gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulundu. İnsanların bu durum için endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Demir, “Bol etli ve bol tatlılı bayram menülerinden sonra, bitkisel protein ağırlıklı, bol posalı, bol sıvılı bir diyet ile hemen alınan birkaç kilo verilebilir ve vücudumuz toparlanma sürecine girebilir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, kısa sürede vücudu rahatlatacak 2 günlük beslenme programı hazırladı. Beslenme programlarının tamamen kişiye özel hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Bu beslenme programını herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, sağlıklı ve yetişkin bireyler 2 gün uygulayabilir. 2 günden fazla uygulanması sakıncalıdır” diye ekledi.

Halime Pulat Demir’in 2 günlük beslenme programı ise şöyle:

“1. gün için: Kahvaltı: 1 bardak şekersiz süt, 1 dilim beyaz peynir, Bol yeşilli söğüş sebze, 1-2 dilim tam buğday ekmeği. Ara öğün: Şekersiz yeşil çay ile 2 tane kuru hurma ve 2 tam ceviz. Öğle: Bol yeşilli yeşil mercimekli salata (8 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, istediğiniz kadar yeşillik) 1 kâse yoğurt. Ara öğün: 1 dilim beyaz peynir, 3 adet grisini, 1 orta boy yeşil elma. Akşam: 8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (az yağlı, patates hariç). Mevsim salata (2 dilim beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, mevsim sebzeleri), 1 kâse yoğurt, 1-2 dilim ekmek. Ara öğün: Şekersiz yeşil çay ile 5 tane çiğ badem.”

“2. gün için: Kahvaltı: 1 bardak şekersiz süt veya 1 kâse yoğurt, 3 yemek kaşığı tahıllı gevrek, 1 orta boy meyve veya 2-3 tane kuru kayısı. Ara öğün: 1 bardak ayran ve 5 tane çiğ badem. Öğle: 2 dilim beyaz peynir, 1-2 dilim ekmek, Söğüş sebze (bol yeşilli ve limonlu), Ay şeklinde 2 parmak kalınlığında 1 dilim karpuz. Ara öğün: 1 orta boy yeşil elma, 1 kâse yoğurt (içerisine tarçın katılabilir). Akşam: 4 yemek kaşığı Kurubaklagil yemeği (az yağlı). Mevsim salata 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, mevsim sebzeleri, 1 kâse yoğurt, 1 dilim ekmek. Ara öğün: Şekersiz yeşil çay.”

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