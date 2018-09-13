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Dünya

"Vostok 2018" tatbikatlarının ana aşaması sona erdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Eylül (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı "Vostok 2018 (Doğu 2018)" tatbikatlarının ana aşamasının sona erdiğini açıkladı

13 Eylül 2018 12:07

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Eylül (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı \"Vostok 2018 (Doğu 2018)\" tatbikatlarının ana aşamasının sona erdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında \"askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları\" belirtildi.
Ana aşamanın sona ermesine özel olarak “Tsugol” poligonunda Doğu Askeri Okrugu ve Merkez Askeri Okrugu’nun askerleri ile Çin ve Moğolistan’ın birliklerinin geçiti düzenlendi ve askeri araçlar sergilendi.
Tören geçidinde, özellikle T-72B3 tankları, BMP-3, BTR-80, BTR-82 ve BMD-4M savaş araçları yer aldı. (Fotoğraflı)

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