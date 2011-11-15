-"Vicdani ret ile ilgili örnekler inceleniyor" TBMM (A.A) - 15.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, vicdani ret ile ilgili yurtdışındaki örneklerinin incelendiğini belirterek, ''Arkadaşlar bakıyorlar, ortak bir çalışmayı getirecekler'' dedi. Yılmaz, Parlamento'da gazetecilerin vicdani ret konusundaki sorularını yanıtladı. Adalet Bakanlığının vicdani ret konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, ''Daha önümüze gelmedi, geldiği zaman bakacağız'' dedi. Bakan Yılmaz, ''Çalışmaların ne zaman biteceğinin'' sorulması üzerine, ''Takvim veremiyorum'' dedi. Yılmaz, vicdani reddin, bedelli askerlik konusu ile farklı olduğunu ifade etti. ''Yurtdışındaki örneklerine bakıldı mı?'' sorusuna Yılmaz, ''Arkadaşlar hepsini aldılar, yurtdışındaki uygulamalarına bakıyorlar ortak bir çalışmayı getirecekler'' dedi. İsmet Yılmaz, yurtdışındaki hangi uygulamanın Türkiye'ye daha yakın olduğunun sorulması üzerine, ''Teknik bir husus, incelesinler, getirsinler, ondan sonra...'' karşılığını verdi. Bakan Yılmaz, yurtdışındaki örneklerinin yanı sıra AİHM'in vicdani ret ile ilgili kararlarının da incelendiğini söyledi.