T24 LogoT24 Logo
Politika

"VATANDAŞLARA ÖZÜR BORCUMUZ VAR" ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 12:45

-"VATANDAŞLARA ÖZÜR BORCUMUZ VAR" ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Bir özür borcu varsa adalet bekleyen, yıllardır dosyalarında karar bulamayan vatandaşlarımızdan topyekun bir özür borcumuz var. Yüksek yargının, siyaset kurumunun hep birlikte...'' dedi. Ergin, Adalet Bakanlığına gelişinde, gazetecilerin ''Danıştay Başkanı Mustafa Birden'in kendisinden özür beklediği'' yönündeki açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.  Bakanlığın yaptığı tespitlerden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini ifade eden Ergin, ''Bizim söylediklerimizde bir yanlış varsa, Danıştay 4 tane yürütmeyi durdurmayı vermemişse iptal kararları vermemişse Anayasa Mahkemesinin mevzuata uygunluk kararlarından sonra bile bu yürütmeyi durdurmaları vermişse bunları tekrar kendisinin değerlendirmesi lazım'' dedi. Ergin, söylediklerinde bir yanlış varsa, bunların ortaya konulabileceğini belirterek, ancak kendilerinin olan hadiseleri alt alta koyup anlattığını, bunun dışında yaptıkları bir şey olmadığını söyledi. Ergin, ''Bir özür borcu varsa adalet bekleyen, yıllardır dosyalarında karar bulamayan vatandaşlarımızdan topyekun bir özür borcumuz var. Yüksek yargının, siyaset kurumunun hep birlikte...'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24