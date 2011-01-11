-"VATANDAŞLARA ÖZÜR BORCUMUZ VAR" ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Bir özür borcu varsa adalet bekleyen, yıllardır dosyalarında karar bulamayan vatandaşlarımızdan topyekun bir özür borcumuz var. Yüksek yargının, siyaset kurumunun hep birlikte...'' dedi. Ergin, Adalet Bakanlığına gelişinde, gazetecilerin ''Danıştay Başkanı Mustafa Birden'in kendisinden özür beklediği'' yönündeki açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlığın yaptığı tespitlerden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini ifade eden Ergin, ''Bizim söylediklerimizde bir yanlış varsa, Danıştay 4 tane yürütmeyi durdurmayı vermemişse iptal kararları vermemişse Anayasa Mahkemesinin mevzuata uygunluk kararlarından sonra bile bu yürütmeyi durdurmaları vermişse bunları tekrar kendisinin değerlendirmesi lazım'' dedi. Ergin, söylediklerinde bir yanlış varsa, bunların ortaya konulabileceğini belirterek, ancak kendilerinin olan hadiseleri alt alta koyup anlattığını, bunun dışında yaptıkları bir şey olmadığını söyledi. Ergin, ''Bir özür borcu varsa adalet bekleyen, yıllardır dosyalarında karar bulamayan vatandaşlarımızdan topyekun bir özür borcumuz var. Yüksek yargının, siyaset kurumunun hep birlikte...'' diye konuştu.