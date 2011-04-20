-"VATANDAŞIN PARMAK İZLERİ CHP'NİN SURATINDA" GAZİANTEP (A.A) - 20.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP'nin 61 yıldır iktidara gelemediğini belirterek, "vatandaşın parmak izleri, 61 senedir CHP'nin suratında duruyor" dedi. Çelik, AK Parti Gaziantep milletvekili adaylarının Grand Otel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, kendisinden önce konuşma yapan Şamil Tayyar'ın bir esprisini anlattı. Tayyar'ın bir espri yaptığını ve kendisi için ''bir numaralı'' dediğini, kendisinin de ''Sen Ergenekon uzmanı olduğun için hep bir numaraya kafayı takmışsın'' dediğini ifade eden Çelik, ''Ergenekon'un bir numarası kim diye şimdi yakında bir kitap yazacak Şamil Bey. Ben de Ergenekon'un bir numarası değilim. Gaziantep milletvekilliği adaylığı bir numarasıyım. Onu karıştırmayalım dedim'' ifadesini kullandı. Çelik, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ''Ben Ergenekon'un avukatıyım'' dediğini anımsattı, bir kişi cinayet işlerse onun avukatı olabileceğini, ancak avukatın aynı zamanda cinayeti işleyen olamayacağını dile getirdi. Savunma hakkının kutsal bir hak olduğunu, avukatlık mesleğinin de çok önemli olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu: ''Hadi bunu yadırgamayalım. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu şimdiki genel başkan hızını alamadı dedi ki: 'Şu Ergenekon'u gösterin bana, hani nerede? Ben gidip üye olayım'. Ben de yaptığım basın toplantısında dedim ki: 'Sayın Kılıçdaroğlu sen bugüne kadar herhangi bir illegal örgütün genel merkezine, tabelasına, telefon numarasına, basılı evrakına, kartvizitine rastladın mı?' Şimdi mesela El Kaide'nin genel merkezi nerededir? PKK'nın genel merkezi nerededir? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi tabii aramızdaki fark şu değerli Gaziantepliler. Bakın CHP, MHP çetecileri, en azından bu şekilde şu anda bir ithamla ve iddiayla karşı karşıya olanları, dava sonuçlanmadığı için ihtiyatlı konuşmayı tercih ediyorum; çete, mafya cunta, ve darbe suçlamasıyla karşı karşıya olanları ve yakalanıp hapse atılmış olan insanları getirip listesine koyuyor, önemli yerlere koyuyor. Ergenekoncuları getirip listeye koyuyor. Milletin tepesine balyoz indirmeyi planlayanları getirip listeye koyuyorlar. Biz de mafyanın, cuntanın ve çetelerin kirli çamaşırlarını ve kirli senaryolarını yazıp bunu deşifre eden, milletin önüne koyan işte Şamil Tayyar gibi insanları aday yapıyoruz. Aramızdaki fark bu işte.'' Çelik, CHP'nin ''baskıcı yönetiminden bıkmış usanmış olan, insanca muamele görmeyen halkın'' gerçekten, ''yeter söz milletindir'' dediğini ve 14 Mayıs 1950'de CHP'yi bir daha iktidara gelmemek kaydıyla tarihe gömdüğünü ifade etti. ''Halk, CHP'ye öyle bir sille çekti ki sesi Bağdat'tan duyuldu ve vatandaşın parmak izleri 61 senedir CHP'nin suratında duruyor'' diyen Çelik, ''61 senedir CHP iktidara gelemedi. 1950-2011, iktidara gelemedi CHP. Niçin? Adınızın halk partisi olmasıyla siz halkın partisi olmuyorsunuz'' diye konuştu.