-"VARLIKLARINDAN BİHABER OLDUĞUMUZ İNSANLAR 'EVET' BÜLBÜLÜ KESİLDİ" TOKAT (A.A) - 29.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bazı televizyonlara bazı insanları çıkartıyor, 'eskiden ülkücüymüş' diyorlar. 30 seneden bu yana varlıklarından bihaber olduğumuz insanlar şimdi televizyonlarda 'Evet' bülbülleri kesilmişler'' dedi. Bahçeli, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partilerinin uzlaşma yoluyla bir Anayasa değişikliğinden veya yeni bir Anayasa'nın yazılmasından yana olduğunu söyledi. Mecliste grubu olan veya olmayan bütün siyasi partilerin Anayasa değişikliğinden yana olduklarını söylediklerini ifade eden Bahçeli, Mecliste Anayasa paketinin çıkarılması sırasında yapılan çalışmalarda partilerinin 69 milletvekilinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Milletvekillerinin Anayasa paketi çalışmaları sırasında her maddeyi didik didik ettiğini, önerilerini sunduğunu dile getiren Bahçeli, ''Ama AKP yönetimi 'benim bildiğim bildik' anlayışından hareketle Milliyetçi Hareket Partisi veya diğer partilerin hiçbirinin önerisini kabul etmeyip inatla dayatmayla 29 maddeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul ettirmek istemiştir'' diye konuştu. Vatandaşlardan 12 Eylülü önemsemelerini isteyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bugünü iyi değerlendiriniz. Olayları iyi analiz ediniz. Vicdanınızın sesini duyunuz. Aklınızın süzgecinden geçiriniz. Ortaya çıkacak olan tercihe de millet olarak saygı duyulacağının şuuruyla hareket ediniz. Onun için söylüyorum, ülke sizin, karar sizin. Gelin 12 Eylülde kararınızı verin, diyorum.'' -''MHP KAHVERENGİYE MÜHRÜ VURMAK DÜŞÜNCESİNDEDİR''- Mecliste Anayasa değişikliği görüşmeleri yapılırken partilerinin tavrının çok net olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu: ''Oylamalar yapılırken Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa değişikliği üzerinde her madde için ve bütünü için ret oyu kullanmıştır. Şimdi halk oylamasına doğru gidiyoruz. Meclisteki duruşumuz, ilkeli, dürüst duruş olarak halk oylaması yolunda da aynısıyla devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisinin tercihi halk oylamasında 'Hayır' oyu vermektir. Dolayısıyla kahverengiye mührü vurmak düşüncesindedir.'' Anayasa değişikliğinin içinde gizli gündem olduğu iddialarını yineleyen Bahçeli, ''Şimdi bu gizli niyetlere ve ortaya koyduğu tuzaklara düşelim mi, düşmeyelim mi? İşte 12 Eylülde vereceğiniz cevap ve ortaya koyacağınız tercih bunlara dayalı olmaktadır'' dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakan bir korkuya kapılmış. Geceleri uykusuz, öfkeli, sinirli, ne konuştuğunu, nereye ulaşacağını bilmiyor. Ve ağzına geleni söylüyor. Oruçlu olup olmayan bir durumda insanları tereddüte düşürecek söylemlerde bulunuyor. Oruçlu bir insanın ağzından çıkmayacak hakaretleri, yalanları, iftiraları yapıyor. Ramazan ayında bari bunu yapma. Zaten yıllardır yapıyorsundur da biraz Ramazan ayında yapma.'' Milliyetçi Hareket Partisinin insanlarının temiz insanlar olduğunu ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her şeyden evvel 'önce ülkem ve milletim' der. 'Sonra ben' der, 'sonra partim' der. Bunu herkes biliyor. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareketin mensupları, milliyetçi ülkücü kadrolar memleketin milli meselelerinde hassasiyet göstermiş, her türlü riske rağmen, her türlü fedakarlığı, mahkumiyetleri yaşayarak, şehitler vererek Türkiye'yi büyük tehlikelerden korumuş olan bir siyasi harekettir. Şimdi bu insanların bu temiz yüreklerini, bu insanların nur yüzlerini, bu insanların saflığını istismar ederek ülkücü camia üzerinde oynanmadık oyunlar bırakmıyor. Siz kalkacaksınız ülkücü hareketin mensuplarına 'kafatasçı' diyeceksiniz. Siz kalkacaksınız ülkücü gençliğin mensuplarına 'ırkçı' diyeceksiniz. 'Bunlar kanla besleniyorlar, eli kanlı katiller ve faşistlerdir' diyeceksiniz. Ama şimdi sıkışmışsın, kurtuluş yolu arıyorsun. Bir moda tabir çıktı, 'ülkücü kardeşlerim' diyor. İnsanlar kardeş ilan ettiklerine daha önce iftira, yalanla her türlü hakareti yapabilir mi? O zaman sen kimi kandırıyorsun. Bazı televizyonlara bazı insanları çıkartıyor, 'eskiden ülkücüymüş' diyorlar. 30 seneden bu yana varlıklarından bihaber olduğumuz insanlar şimdi televizyonlarda 'Evet' bülbülleri kesilmişler. Hepsi AKP'den büyük iltifatlar görüyorlar. Malum bir cemaatin televizyonlarında ve gazetelerinde aynı şekilde iltifat buluyorlar. Ama dün hepsi Milliyetçi Hareket Partisine hakaretlerde bulunanlar. Bunun, ülkücü hareket farkında değil mi zannediyorsunuz? Ülkücü hareketi 3-5 kişiyle sınırlı mı kabul ediyorsunuz? Bu meydanlardakiler kimler? Tokat'takiler kimler?'' -''BU SESİ DUY SAYIN BAŞBAKAN''- Topluluğa ''Evetten mi yanasınız, hayırdan mı yanasınız'' sorusunu yönelten Bahçeli, ''Hayır'' yanıtını alınca, ''Bu sesi duy Sayın Başbakan. Yoksa yeni bir AKP tiyatrosu kurup o tiyatronun baş aktörü gibi rol yapmaya kalkma'' diye konuştu. Devlet Bahçeli, ''Ülkücü hareketin mensupları 8 yıldan beri çoluğun çocuğun rızkını kazanmak için çalıştığı fabrikalardan uzaklaştırılırken bürokrasiden yer değişikliğiyle uzaklaştırılırken o ülkücüler acaba senin kardeşin değil de düşmanların mıydı?'' ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan'ın ''üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü uygulayacağız'' dediğini hatırlatan Bahçeli, ''Bırak hukukun üstünlüğü böyle kalsın. Gör bakayım Yüce Divan'a nasıl gideceksin. Bu korkudan dolayı üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü savunduğunu söylüyor. Hattı zatında yalan söylüyor, iftira ediyor, yine bu milleti aldatacağını, kandıracağını zannediyor'' diye konuştu. -''TOKAT'TAN BİR TOKAT BEKLİYORUM''- Konuşmasının sonunda Milliyetçi Hareket Partisinin ''Hayır'' dediğini hatırlatan Bahçeli, ''Pekala Tokatlılar ne diyor?'' diye sordu. Topluluktan ''Hayır'' cevabı alan Bahçeli, ''Tokatlılar olarak öyle bir tokat atın ki Sayın Başbakan feriştahını şaşırsın, tepesi üstü yıkılsın. Yerine geleceğin Türkiyesini inşa edecek bir hükümetin, bir siyasi iktidarın varlığını ortaya çıkarabilecek bir kararlılığı işaret etmelisiniz. Bu inançla Tokat'tan bir tokat bekliyorum. Tokat'ın adı 'Hayır' olacaktır inşallah'' diye konuştu.