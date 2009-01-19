"Var mısın Yok musun?" parayı geç mi veriyor?

Acun Ilıcalı, bazı köşe yazarlarının yarışmayı kazananların paralarının ödenmediği ile ilgili açıklamalarına sert çıktı.



HaberTürk'te Saba Tümer'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, Show TV'de süren yarışması 'Var mısın Yok musun?'da kazanılan ödüllerin geç ödemediği yönündeki ifadelere çok kızdı.



"Biz yarışmacılarımızı koruyoruz, kolluyoruz. Hiç bir yarışmacımı hiç bir zaman mağdur etmem. Her türlü sorunlarında da elimden ne gelirse yaparım" diyen Acun Ilıcalı, Televizyon gazetesinin haberine göre; Saba Tümer'in "'Paralar geç ödeniyor ya da ödenmiyor' diye dedikodular var" sözleri üzerine gerildi.



"O dedikodu değil işte. Onda da art niyet var. Paralar ödenmiyor ne demek ya? Hangi gün bir yarışmacı çıkmış da 'paramız ödenmiyor' demiş? Hiç bir yarışmacı duydun mu şimdiye kadar bir gazetede çıkıp da 'paramı almadım' diyen?" şeklinde konuşan Acun Ilıcalı, Tümer'in "Hayır duymadım" sözlerinden sonra şöyle konuştu:



"Ben de duymadım. Ne komik. Nereden duyuyoruz bunu? Bir yazar oturuyor ve 'paralar ödenmiyor' diye yazıyor. Ödenmezse, insanlar çıkıp demez mi 'paramız ödenmiyor' diye? Şunu ortaya koyalım; Türkiye'de herhangi bir yarışmada kazanıp ertesi gün parasını alan varsa ben onunla tanışmak istiyorum."



Bir yıl içinde ödeme taahhüdü var



Sözleşmede yarışmacıların paralarının bir yıl içinde ödeneceği maddesi olduğu bilgisini veren Acun Ilıcalı, "Bir hafta içinde ödenen yarışmacı da oluyor, 3 ay içinde ödenen de 5 ay içinde ödenen de oluyor. Yarışmacıların durumlarına göre değişik zamanlarda ödemeler oluyor. Biz baştan yarışmaya girenlere söylüyoruz, ertesi gün ödenmez diye... Bu problem olmamış bir şey. Hiç bir yarışmacı çıkmamış 'ödenmiyor' diyen. Ama başkalarına dert oluyor. O daha bir komik tabi" diye konuştu.

