-"Van'ı yeniden inşa edeceğiz" VAN (A.A) - 02.12.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Van'ı yeniden inşa edeceğiz. Sağlam yere, sağlam binalar kesinlikle inşa edilecek'' dedi. Van'daki kriz merkezinde gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, deprem bölgesine yapılanları anlattı. Eroğlu, deprem bölgesine çok önemli destekler geldiğine dikkati çekerek, ''Bir kere şu ana kadar yardım hesaplarında 228 milyon 300 bin lira toplandı. Ayrıca Başbakanlık kaynaklarından gönderilen 42 milyon 192 bin lira var. Tabi hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Yakınlarının başı sağolsun. Ancak burada şunu ifade edeyim Türkiye'nin her yerinden ta Edirne'den Kars'a kadar her taraftan buraya, vatandaşlarımız yardım etmek için elinden gelen gayreti gösterdi'' dedi. Birçok kamu kurumununda bölgede çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, ''Sağlık Bakanlığımız, AFAD ve birçok kamu kurumlarımıza ait çok sayıda elaman burada hizmet veriyor. Mesela kamu kurumlarından 4 bin 378 personel var. Ayrıca UMKE ve sağlık ekiplerinde 2 bin 926 kişi bulunuyor'' diye konuştu. Bölgeye yardım malzemesi aktığını dile getiren Eroğlu, şunları söyledi: ''Bunun dışında çadırları söyleyeyim 72 bin 597 çadır gelmiş. Prefabrike evler yapılıyor. 335 bin tane battaniye gönderdik. Netice itibarıyla buraya yapılması gereken neyse yapılıyor, yapılacak. Eksiklikler varsa bunlar tamamlanacak.'' Eroğlu, 17 Ağustos depreminde kendisinin İSKİ Genel Müdürü olarak görev yaptığı hatırlatarak, ''Bakın o zamandan bu zaman çok fark var. O zaman merkezi yönetim 15-20 günde bölgeye ulaşamadı. Ama Allah'a şükür ilk gün Başbakanımız 4,5-5 saat sonra buradaydı. 3 saat sonra AFAD ekipleri, Başbakan Yardımcılarımız buradaydı. Neticede hemen hemen her hafta birkaç bakanımız buraya geliyor.'' dedi. -''Van'ı yeniden inşa edeceğiz''- Simav'da yaşanan depremle de ilişkin bilgi veren Eroğlu, depremin ardından hızla yapılan çalışmaların devletin gücünü gösterdiğini belirtti. Van'da çok ciddi çalışmaların yapıldığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti: ''İnşallah şu anda çok ciddi çalışmalar başladı. Van'ı yeniden inşa edeceğiz. Sağlam yere, sağlam binalar kesinlikle inşa edilecek. Bunun çalışmaları büyük çoğunlukla bitti. İnşallah çok hızlı yapacağız.'' Eroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerinin tümünün depremzedelere hizmet verdiğini anlatarak, ''Şu ana kadar bin 13 kişi o tesislere yerleştirdik. Yaklaşık 800 kişilik yer de ayırdık. Sırf bizim bakanlığın tesislerinde yaklaşık bin 800 kişiyi yerleştirmiş olacağız'' diye konuştu. Ziyareti sırasında bakanlığının tüm genel müdürlerinin kendisine eşlik ettiğini bildiren Eroğlu, ''Tabii devlet olarak biz de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Şunu da ifade edeyim buradaki yatırımlar hiçbir aksaklığa mahal bırakmadan devam edecektir. Bu konuda bütün ödenekler ayrılmıştır. Endişeye mahal yoktur. Biz mesela burada inşaatı devam eden Morgedik Barajı'nın çok hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını verdim'' şeklinde konuştu.