-"Van'da sizlere ihtiyacımız var" çağrısına cevap VAN (A.A) - 17.11.2011 - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Van'a geldi. Birlik başkanı Abdül Batur ve beraberindeki 8 belediye başkanından oluşan yönetim kurulu üyeleri, havayoluyla geldikleri kentte depremde zarar gören binaları inceledi. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında Van Valisi Münir Karaloğlu'yla bir araya gelen heyet, kentin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu, heyetin Van'a gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, heyete teşekkür etti. Birlik başkanı ve Narlıdere Belediye Başkanı Batur, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik yönetimi olarak Van'da ve Erciş'te yaşanan depremi yerinde görmek, kentteki sıkıntıları, halkın sıkıntılarını, idarenin, kamunun, yerel yönetimin sıkıntılarını yerinde tespit etmek amacıyla kente geldiklerini söyledi. Vali Karaloğlu'ndan kentteki durum hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Batur, ''Daha önce zaten gereken yardımları yapıyorduk. Valimizin çağrısıyla da geldik. Van'ın acısını paylaşmaya geldik. Özellikle ikinci depremden sonra gelen psikolojik nedenlerden dolayı Van halkının kenti terk etmesi, ayrıca hava koşulları ve gelen yardımların organize edilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Tabii devletimiz güçlüdür. Burada bu acıları hep birlikte paylaşarak, birlik beraberlik içinde, şimdiye kadar gönderdiğimiz yardımlara ek neler gönderebiliriz konusunu burada tespit edeceğiz'' dedi. Batur, yarın da Erciş'e gideceklerini belirterek, ''Vanlı hemşehrilerimizin yanındayız. Buradan İzmir'e, diğer şehirlere gelecek Vanlı hemşehrilerimiz için de kentlerimizde gerekli organizasyon valilik kanalıyla yapılıyor. Biz de yerel yönetim olarak onlara kucağımızı açacağız. Bu hepimizin acısıdır. Milletçe bu sıkıntılı konuyu hep birlikte aşacağız'' diye konuştu. Abdül Batur, Vali Karaloğlu'ndan aldıkları bilgiye göre kentin en büyük sıkıntısının gıda ve iç çamaşırı ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ''Bunlarla ilgili süratle kampanya başlatacağız. İhtiyaçları süratle Van'a göndereceğiz'' dedi. Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bu akşam 15 tır dolusu yardım malzemesini kente göndereceğini kaydetti.